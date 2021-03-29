〈觀察〉新疆棉議題加速紡織供應鏈轉移 台廠擁三利多

歐美政府對新疆棉發布禁令，全球大型品牌及零售業者也相繼宣布不採用新疆棉生產製品，紡織業人士分析，短期來看，台廠可望迎來轉單以及漲價雙重效益；中長期來看，品牌客戶將加速供應鏈轉移，台廠市占可望進一步攀升。

美國海關與邊境保護局 (CBP) 在去年 12 月宣布，禁止從新疆進口棉花及棉織品，並要求美國所有入境口岸扣留新疆生產建設兵團生產的棉花產品和任何類似產品，除了歐盟海關同步跟進，

業者認為，以現階段來看，終端品牌、零售商停用新疆棉，首當其衝的就是中國棉紡廠，而台系棉紡廠南紡等台廠普遍採用美國棉、印度棉，可望迎來轉單效益。

此外，隨著國際原物料普遍上漲，加上市場預期美國棉需求，將支撐報價上漲，廠商也可望受惠低價庫存，同時迎來轉單、漲價雙重效益。

而中長期來看，業者認為，下游客戶為了避開禁令風險，可能會直接轉移生產供應鏈、甚至不選用中國供應商，未來從上游棉紡廠到下游成衣廠，台廠市占率以及產業影響力也將因此攀升。

業界人士強調，目前紡織產業趨勢除了產品走向環保再生外，對於人權、勞工權益等，也愈發重視，此次抵制新疆棉就是一個很明確的訊號，提前布局的業者，將成為產業大者恆大下發展下的領先者。