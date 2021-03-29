日媒：瑞薩受損機台增加到17台 恐拉長停工期間

日本車用 MCU 大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 因先前發生火災而停工當中的那珂工廠 (日本茨城縣)，傳出受損機台的數量從原本的 11 台增加到 17 台，停工期間有拉長的可能。車用半導體短缺的問題也恐怕隨之拉長。

根據《日刊工業新聞》週一 (29 日) 報導，他們在 28 日之前得知，瑞薩那珂工廠因火災受損的機台數量已經增加到 17 台，而廠方原先所公布的數量為 11 台。有多名消息人士向該媒體透露了這項消息。

由於半導體的需求高漲，想要早日取得半導體製造機台也變得相當困難。汽車業界都普遍擔憂車用半導體短缺的問題可能更加拉長。

瑞薩發生火災的產線，主要負責車用半導體的生產。有某家汽車製造廠的高層透露，瑞薩方面沒有告知他們明確的復工日期。另根據該名人士說法，從 2020 年底發生的半導體短缺問題，恐導致汽車減產到今年的 4 到 6 月左右。各家車廠很可能面臨更加棘手的狀況。

那珂工廠的產線在 3 月 19 日的時候發生火災，瑞薩也在 21 日的記者會上公布有 11 台的機台受損。然而在後續調查發現共有 17 台的機台無法使用，原因可能是煤煙等物所造成，復工難度也恐怕拉高。