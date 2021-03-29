關注美國基礎建設投資及美國經濟指標等　

美國公債長期殖利率、股市、美元持續上漲基調

上週因前一週土耳其中央銀行總裁被撤換，以及歐洲的新冠肺炎感染擴大等原因，前半期的股市呈疲軟走勢，但是沒有維持很長時間，在後半期就已開始恢復上漲。



從美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的推移來看，除了美元依舊呈上漲基調以外，股市也有強勢支撐，美國公債殖利率雖然出現上漲低迷的局面，但是任然是上漲基調。



【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】

(資料來源: OANDA)

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【用 3D 圖表來看美國公債殖利率曲線圖的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【美元 / 日圓與美國公債 10 年殖利率 - 日本公債 10 年殖利率相比較】

(資料來源: OANDA)

這週關注美國總統拜登的基礎建設投資計劃

在這週的 31 日，因美國總統拜登準備發佈大型基礎建設的投資計劃，成為市場焦點。



這項總價為 3 兆美元的投資計劃雖然與最新新成立的 1.9 兆美元的刺激經濟方案，都將成為支撐美國股市的好材料，但是，因財政支出擴大，警惕通脹等，如果長期利率上漲的話，市場避險的氛圍將會加強，也有可能會出現消極反應，還需注意。

另外，在這週末除了將會發佈美國非農數據以外，也將會發佈 ISM 製造業指數等重要經濟指標。現在的市場，對疫苗接種、針對新冠肺炎的經濟方案、以及上述的基礎建設投資計劃等的期待感很強，預測對過去數據的反應雖然是限定性的，但是如果和市場預測的偏離太大的話有可能會出現過激反應，還需要多加注意。



除此以外，這周還是日本第四季度的尾期，相關企業等兌換美元的可能性會增加。週末以歐洲為中心開始復活節假期，所以流動性有可能會慢慢下降，還需注意。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，除了美元持續堅挺上漲以外，英鎊、加元也比較強勢。而紐西蘭因發佈了一系列防止房屋泡沫方案，紐元、澳元呈疲弱走勢。日圓對美元雖然弱勢，但是對其他貨幣呈強勢推移。



【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

(資料來源: OANDA)

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，大方向中依然是日圓和瑞郎、歐元等利率低的貨幣比較疲弱，而美元、加元、英鎊依舊保持強勢。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

(資料來源: OANDA)

近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場



因市場對 FRB 的貨幣寬鬆政策、針對新冠肺炎的追加刺激經濟方案、基礎建設等政策的期待感很強，美國股市依舊在高價區域推移，前期雖然上漲受阻，但是在後期出現反彈走勢。

(資料來源: OANDA)

歐洲市場



歐洲的股指上週一週都維持堅挺走勢，在近 30 天的高價區域推移。

(資料來源: OANDA)

亞洲・大洋洲市場



上週的亞洲、大洋洲的股指整體上在後期都出現了強勢推移，但是與其他地區相比，上漲低迷的產品較多。

(資料來源: OANDA)

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤的主要產品波動相關性來看，與前一週一樣，除了 USDJPY 以外的美元直盤貨幣對的相關性都比較高，對美元都呈現了相同走勢。



【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

(資料來源: OANDA)

美元 / 日圓和日圓交叉盤的貨幣對之間的相關性也是和前一週一樣，美元 / 日圓和日圓交叉盤之間的相關性很低，而日圓交叉盤之間的相關性很高，日圓交叉盤的波動都比較接近。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

(資料來源: OANDA)

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，雖然還可以看出一些相關性，但是很難說相關性比較高，所以可以看出股市和外匯市場已經沒有太大的相關性了。



特別是與美元 / 日圓的相關性很低，並不與以往一樣美國股市下跌美元 / 日圓就下跌，股市上漲美元 / 日圓也隨著上漲。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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