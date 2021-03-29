〈台股盤前〉經濟復甦行情燒 台股戰前波高點

在經濟復甦持續樂觀下，美股道瓊以及標普上周五再創歷史新高，那指及費半也同步勁揚，加上台積電 ADR 大漲逾 5%，法人看好，台股短線中性偏多，可望先越過前波高點 16401 點，再蓄勢向上挑戰歷史新高 16579 點。

台股籌碼面方面，三大法人周五聯手買超台股近 253 億元，其中，外資終止連 5 賣，回補逾 226 億元；且外資也加碼回補台指期貨多單，淨空單減少 2270 口至 2.28 萬口。

市場消息方面，三星德州廠停工重創儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 控制晶片供應，加上晶圓代工產能吃緊夾擊下，NAND 控制晶片大缺貨，全球 NAND 控制晶片龍頭群聯訂單爆滿，第二季有意再次調升報價 2-3 成，累計今年上半年漲幅將高達 5 成以上。

另外，車用晶片大廠瑞薩電子 (Renesas) 日本茨城縣 19 日遭祝融後，最新調查通報 6 部晶片製造設備受損，受損晶片製造設備總數由 11 台增至 17 台，對全球車用晶片吃緊無疑是雪上加霜。

而引發全球高度關注的長榮海運「長賜輪」在蘇伊士運河南端入口附近擱淺，已經達 1 個禮拜，安聯研究公司估算，若蘇伊士運河一周沒有船隻通過，全球貿易額成長率將損失 0.2-0.4 個百分點；並且加重供應鏈受阻的挑戰，拖慢全球復甦步調。