是方與菲國電信商PLDT簽約結盟 提供IDC、網路直連服務

中華電 (2412-TW) 旗下小金雞是方電訊 (6561-TW) 今 (29) 日宣布，與菲律賓電信商菲律賓長途電話公司 (PLDT) 簽約結盟，成為跨國電信服務合作夥伴，將提供當地 IDC 以及網路介接的一站式直連服務。

據統計，菲律賓人口約 1.09 億，年齡中位數為 24 歲，去年 GDP(國內生產毛額) 約為 3622.4 億美元。PLDT 成立於 1928 年，菲國電信業早期業者眾多，經過不斷整併後，PLDT 成為當地前兩大電信公司之一，固網市占率 48%、行動通訊市占率 42%，營運規模皆在菲國電信市場位居龍頭地位。

是方董事長吳彥宏表示，PLDT 除站穩當地電信龍頭地位，其國際分公司 PGC 所提供的通信基礎設施和雲端應用服務平台，符合是方選擇戰略合作夥伴的條件，成為此次雙方結盟的重要因素，此外，瞄準東協 10 國市場，與 PLDT 結盟，也是邁向東亞電信樞紐及雲端商務應用中心目標關鍵。

吳彥宏指出，美中貿易戰所產生的產業鏈移轉效應逐漸發酵，許多台商、跨國公司開始轉移到東協，包括菲律賓也是重要選項之一。是方與 PLDT 雙方期待憑藉 IDC 與網路服務經驗，建立牢固且緊密的合作夥伴關係，未來雙方合作將可提供在地 IDC 以及網路介接的一站式直連服務，雙方客戶群能有跨國電信服務，延伸企業營運觸角，提供台商在東南亞地區完整的解決方案，強化國際競爭力。

PLDT 資深副總裁兼首席商務官 Albert V. Villa-Real 表示，越來越多企業進行數位化轉型，多數客戶急需更快速、更安全和更可靠的網路連接服務，且此趨勢正快速成長，雙方結盟後，可以提供全方位解決方案滿足客戶技術需求，並藉此加速跨國企業擴展數位化進程。