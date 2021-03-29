〈長榮貨輪卡蘇伊士〉加大拖曳力道 長賜輪拚脫困今明關鍵期

長賜輪 (EVER GIVEN) 卡在蘇伊士運河進入第七天，長榮海運今 (29) 日表示，工程團隊正持續清除船艏的泥沙，待所有拖船佈署就緒後，將展開今日的脫困行動，預估今明兩天將是關鍵期。此外，運價再度響漲聲，自 4 月起，歐洲線海運價將加收旺季附加費，長榮航也宣布出口中國各航點，空運價每公斤上調 15-20 元。

400 公尺長的長賜輪於 23 日早上從紅海進入蘇伊士運河時，疑遭瞬間強風吹襲偏離航道，因而全面阻塞蘇伊士運河雙向運輸，原先外界預期，可利用上周末的漲潮脫困，但長賜輪移動有限，脫淺行動宣告失敗。

長榮 (2603-TW) 今天再度於官網發出公告說明，目前已挖除 2 萬多噸的泥沙，原訂於昨 (28) 日晚間進行下一波脫困行動，但在相關單位重新評估之後，決定調集更多拖船，加大拖曳力道，以減少浮船的阻力，因此，浮船作業暫緩至今天上午進行。

根據綜合外電報導，挖土機持續清除長賜輪周圍的泥沙，今天又有另外 2 艘專業拖曳船抵達，加入脫困行動，30 日也陸續有更多的挖泥船抵達現場，救援團隊樂觀預期，將趁著大潮時再試著讓長賜輪脫困，未來的 24-48 小時將是關鍵期。

圖片來源：vesselfinder

全球最繁忙水道之一的蘇伊士運河全面中斷進入第七天，全球供應鏈受阻，每日受影響的貨物運輸規模達 96 億美元 (約合新台幣 2745 億元)，而蘇伊士運河每日營收損失約 1300 萬至 1400 萬美元。

外媒報導指出，目前已有 300 多艘船隻排隊等著通過運河，不過，因長賜輪何時脫淺仍無法確定，選擇繞道非洲的船隻數量也大幅增加。

由於遠東 - 歐洲地區近期貨量增加，加上長賜輪塞住蘇伊士運河影響蔓延，歐洲二大知名貨櫃輪業者已經宣布，自 4 月起，針對北歐和地中海地區每 20 呎加收 500 美元的旺季附加費。

此外，長榮航空 (2618-TW) 也宣布，因應全球市場物流變化，自 4 月 1 日起調整台灣出口至港澳中國航點運價，依現行運價每公斤上調 15-20 元。而華航 (2610-TW) 已從 3 月 3 日起，調漲運往美國各點的運價，漲幅高達 30-40%。