〈長榮貨輪卡蘇伊士〉運河阻塞商品過不去 船公司想改道非洲還擔心海盜攻擊

長賜號卡在蘇伊士運河這個歐亞重要水道，商品運輸大受影響，脫困作業可能延續數周，這已使多家船公司考慮繞道非洲，但擔心遭到海盜攻擊。

美國政府周五表示，準備好協助埃及政府幫助長賜號脫困，只要接獲需求，美國駐中東海軍就會派遣專家前往。

美國海軍中央司令部表示，如果埃及政府正式提出請求，美國周六就會從第五艦隊的區域基地巴林派遣專家前往。不過美方表示，目前尚未接到埃及當局請求。

據了解，許多船公司已經向美國海軍提醒海盜攻擊的潛在風險。

改道非洲勢必經過好望角，這不只拉長運輸時間、提高燃料支出，還可能面臨海盜威脅。

美國海軍中央司令部在該區域的主要任務是保護商業船隻。此外，美國海軍也可以為那些繞道非洲好望角的船隻提供建議和支援，保護船隻免於海盜攻擊。

國際海事局 (IMB) 去年底警告，2020 年各國際海域的海盜攻擊事件躍增 20% 至 195 件。其中，非洲西岸的綁架事件創新高，去年 135 件水手遭綁事件中，130 件發生在非洲西岸的幾內亞灣 (Gulf of Guinea)，甚至超越原本海盜攻擊最猖獗的索馬利亞亞丁灣 (Gulf of Aden)。