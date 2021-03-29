英國脫歐影響 四分之一小型英國出口商暫停對歐盟出口

根據英國小型企業聯盟 (FSB) 在週一 (29 日) 公佈的一項調查顯示，由於英國脫歐後，出口商要向歐洲出口必須面臨更多繁瑣的申報文件，導致英國近四分之一的小型出口商已經停止了對歐盟的出口銷售。

由於脫歐後貿易協議複雜、海關審查以及新冠肺炎疫情造成全球貿易中斷，英國對歐洲的貿易減少，成本也相對增加，進一步損害了受疫情打擊嚴重的英國經濟。根據官方數據顯示，在英國於 12 月 31 日完成脫歐後，該國對歐洲的進出口急劇下跌。

FSB 的調查發現，有 23% 的英國小型出口商暫停了對歐盟的商品銷售，另有 4% 的出口商決定從今年年初開始實施新的貿易規則後，永久停止向歐盟銷售產品。

FSB 主席 Mike Cherry 表示，許多在國際上進行業務的企業，如今正面臨高要求且不熟悉的文件工作流程。在脫歐過渡期結束三個月後，原先希望這些只是暫時性的問題，但如今看來卻可能成為永久性的系統問題。

Cherry 也指出，大型企業擁有資源和能力可以克服這些問題，但是小型的貿易商卻是正在苦苦掙扎，並且在評估是否值得付出更多的努力繼續進行出口。

據英國製造業貿易協會 Make UK 先前針對英國國內 200 多家主要產業公司進行的調查，在英國於年初脫離歐盟市場後，有 74% 的公司正面臨歐盟進出口延誤的問題，有近三分之一的公司遭遇到最多 2 週的延誤。