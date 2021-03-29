澳洲本年度鐵礦砂出口額有望超過1000億美元 創歷史新高

根據澳洲工業部在週一 (29 日) 公布的報告顯示，澳洲截至 6 月底的本財年鐵礦石出口額有望達到 1360 億澳元 (1038.5 億美元)，創下歷史新高，主要受惠於全球鋼鐵產業在新冠肺炎疫情造成的低迷後，產量有所回升。

報告中指出，隨著澳洲礦業巨擘必和必拓 (BHP)、力拓 (Rio Tinto) 和福特斯庫 (Fortescue) 等礦業公司在西澳州的皮爾巴拉地區挖出更多的鐵礦石，澳洲未來 5 年最有價值的鐵礦砂出口，有望每年收益超過 1000 億澳元。

報告預期，澳洲 2025/26 年度的鐵礦砂出口，預計將從 2020/21 年度的 9 億噸增加到 11 億噸，因為即使巴西恢復鐵礦砂出口，澳洲在鐵礦砂市場占有率中仍維持主導地位。

報告中也預測，本年度澳洲液化天然氣出口額將從去年的 480 億澳元下跌至 330 億澳元，燃料煤出口額也將從去年的 210 億澳元降至 150 億澳元。

報告指出，用於製造電池的重要原料銅、鋰和鎳等出口成長，有望抵銷燃料煤因需求減少的出口下跌，對澳洲出口所造成的負面影響。報告中預期，本年度銅出口額將達 120 億澳元，高於去年的 100 億澳元。

必和必拓認為，今年中國需求保持強勁，加上全球其他地區原油和鋼鐵生產復甦，看好作為鋼鐵生產原料的鐵礦砂價格將居高不下，並預測全年鐵礦砂產量將創新高，有利公司業務前景。不過，BHP 執行長 Mike Henry 也坦承煤礦事業受到中澳貿易戰衝擊，而且預料短期內難有解決之道。該公司正在評估出售或分拆煤礦事業。