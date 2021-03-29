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獨步全球！日本JOLED印刷方式OLED面板開始出貨

鉅亨網編譯陳達誠
獨步全球！日本JOLED印刷方式OLED面板開始出貨 (圖片：AFP)
獨步全球！日本JOLED印刷方式OLED面板開始出貨 (圖片：AFP)
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日本JOLEDOLED印刷蒸鍍TRIPRINTOLEDIO

日本面板廠 JOLED 在週一 (29 日) 發出新聞稿，宣布該公司利用印刷方式所生產的 OLED 面板 (商品名稱：OLEDIO) 已經展開出貨作業。29 日當天於 JOLED 的日本千葉事業所舉行了產品出貨儀式。

JOLED 的強項在於，能利用類似噴墨列印機般的技術，來將 RGB 三原色的有機發光材料塗佈在基板上，是獨步全球的 OLED 面板生產技術。

而目前稱霸全球 OLED 面板市場的南韓廠商，在製程中使用蒸鍍技術，需要真空環境與光罩技術，成本較高。而 JOLED 的獨家噴墨印刷製程，在成本上則較為低廉。

JOLED 表示，該公司利用獨門絕活的「TRIPRINT」技術，生產 10 到 32 吋不等的中型尺寸面板，可供醫療、車載、高端等用途。

JOLED 所研發的印刷方式 OLED 面板生產技術，與過去相比有相當程度的進展。該公司在 2017 年實施試驗性生產，於 2019 年的時候也開始利用產線來進行樣品試作。

一般認為印刷方式的技術門檻較高，不過與蒸鍍技術相比，製程較為單純且效率也高；還有對於蒸鍍技術而言、中大尺寸面板的生產難度較高，而印刷方式也同樣有辦法應付。