〈台股盤後〉台積電回神掌多頭兵符 大漲170點創收盤新高

台股今 (29) 日由權王台積電回神強彈領軍，鴻海同步強漲，面板三虎則續強，台塑三寶及航運、造紙等傳產族群同步點火，金融權值股穩盤助攻，指數跳空開高走高，終場大漲 170.09 點，收在 16475.97 點，創收盤新高，成交值 3232.63 億元。

電子權值股方面，台積電一掃遭英特爾消息錯殺陰霾，股價強彈，盤中重回 600 元關卡，但漲幅收斂，終場上漲 1.53%，收在 599 元，距離 600 元僅臨門一腳；鴻海同步走強，上漲 1.58%；股王大立光與聯發科表現相對弱勢，小跌作收。

面板三虎表現續強，彩晶強攻漲停，友達、群創也漲逾半根停板；電子五哥表現也不俗，除鴻海小漲 1.58% 外，仁寶亮燈漲停，佳世達大漲 6.8%，廣達、華碩表現同樣強勢。

IC 設計族群持續吸引資金停泊，合邦、太欣、敦泰、驊訊同步漲停，凌通、點晶漲逾半根停板，九暘、富鼎、旺玖漲幅均超過 3%。

生技族群重回市場焦點，高端疫苗亮燈漲停，合一、杏國飆漲 9%，太景 - KY、中天、台微體漲幅也超過 3%。

法人指出，市場對經濟復甦的正面期待升高，殖利率走高的負面反應暫時淡化，帶動國際股市上漲，指數連三日收漲，站穩各均線之上，短線技術面重回偏多軌道，有續朝 2 月高點挑戰機會。