ARK每日追蹤：大舉抄底百度 續賣騰訊、PYPL
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 26 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|SE
|TCEHY
|SGFY
|RHHBY
|SEER
|BMY
|ADPT
|TAK
|BEAM
|REGN
|BIDU
|PYPL
|OPEN
|PSTG
|BYDDY
|GOOG
|NXPI
|PINS
上週五 (26 日) ARK 系列基金繼續減倉騰訊 ADR 共約 25 萬股、並且再度減倉 PayPal (PYPL-US) 共 21.3 萬股。
加倉部份，隨著中概股的集體下殺，ARK 系列基金快速抄底百度 (BIDU-US) 共 48 萬股，耗資約 9560 萬美元，高度看好百度在自駕車領域的發展。