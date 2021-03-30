〈美股盤後〉基金斷頭賣壓罩頂 美股收低 波音助漲 道瓊再創新高

避險基金斷頭賣壓罩頂，銀行股下挫，美股周一 (29 日) 震盪收低，不過尾盤逐漸收斂跌幅，道瓊收高近 100 點，再創歷史新高。

道瓊盤中一度下挫 160 點，不過午盤由黑翻紅，跌幅由波音獲得西南航空 100 架 737 MAX 訂單的漲勢所抵銷。標普 500 一度挫跌 0.8%，尾盤回到接近平盤水準。那斯達克、費半震盪收低。

投資人正在消化避險基金違約疑慮，美國證券交易委員會 (SEC) 表示，從上周起就開始監控 Archegos 相關事件。據悉以高槓桿聞名的 Archegos 據悉因無力補繳保證金，只能出清持股部位，導致華爾街上周湧現罕見的巨額交易 (block trade)。瑞信、野村雙雙警告面臨重大虧損風險，銀行股周一壟罩沉重賣壓，高盛、摩根士丹利均下挫。

卡在蘇伊士運河多日的長榮貨輪長賜號擱終於脫淺，能源股普遍走低，西方石油、康菲石油皆跌逾 2%。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周一表示，美國總統拜登將在周三 (31 日) 公布基礎設施計畫，規模可能超過 3 兆美元，並說明資金來源。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.27 億例，死亡數突破 278 萬例，美國累計確診超過 3029 萬例，累計死亡數超過 57.96 萬。

美國疾病管制中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 警告，美國病故人數開始增加，且確診病例再度穩定上升，迄今累計突破 3000 萬例，令她感覺彷彿「瀕臨末日」，擔心去年夏季和入冬之後確診激增的情況重現。

拜崩宣布，全美 90% 成人將在 4 月 19 日之前施打疫苗，且離家五英里就設有接種地點。

周一 (29 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數上漲 98.49 點，或 0.30%，收 33,171.37 點。

標普 500 指數下跌 3.46 點，或 0.09%，收 3,971.09 點。

那斯達克綜合指數跌 79.08 點，或 0.60%，收 13,059.65 點。

費城半導體指數跌 51.65 點，或 1.66%，收 3,054.63 點

標普類股表現，銀行股、能源股領跌，工用事業和民生消費必需品上漲。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.15%；臉書 (FB-US) 漲 2.8%；Alphabet (GOOGL-US)漲 1.04%；亞馬遜 (AMZN-US)漲 0.78%；微軟 (MSFT-US)跌 0.52%。

道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 勁揚 2.%；Walgreens(WBA-US)漲 1.6%；P&G(PG-US)漲 1.6%，可口可樂漲 (KO-US)1.5%。摩根大通(JPM-US) 跌 1.6%；美國運通 (AXP-US) 跌 0.6%。

費半成分股幾乎全面下跌，僅輝達 (NVDA-US) 逆勢上漲 0.85%。

Cree(CREE-US)重挫 6.6%；安森美半導體 (ON-US) 跌 3.8%；ASML(ASML-US)跌 2.82%；科林研發 (LRCX-US) 跌 2.4%；應用材料 (AMAT-US) 跌 2.3%，美光 (MU-US) 跌 1.6%。

台股 ADR 中，中華電逆勢收高 。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.86%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.43%；聯電 ADR(UMC-US) 挫跌 2.5%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 1.38%。

焦點個股

波音 (BA-US) 上漲 2.3%，該公司與西南航空達成 100 架波音 737 Max 7 客機採購協議，前 30 架預定 2022 年交貨。西南航空 (LUV-US) 下跌 0.54%。

受 Archegos 斷頭平倉事件影響，瑞士信貸 (CS-US) 下跌 11.5%，野村證券(NMR-US) 跌 14.1%，摩根士丹利 (大摩)(MS-US) 跌 2.6% ，摩根大通跌 1.6%，高盛 (GS-US) 跌 0.5%。

據傳在拋售名單的股票漲跌互見。ViacomCBS(VIAC-US) 挫跌逾 5%、Discovery(DISCA-US) 逆勢漲 2%，兩者上周五暴跌 27%。在美上市中概股唯品會 (VIPS-US) 挫跌 8.7%，百度 (BIDU-US) 跌 1.87%。

應用材料重挫 2.3%，中國監管機關回絕應材收購日本同業 Kokusai Electric 的交易後，應材周一宣布放棄此交易。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.2%。CNBC 報導，某些購買新車款消費者在未授權情況下被額外扣款，扣除金額從 3.7 萬美元到 7.1 萬美元不等，正向特斯拉要求退款。特斯拉未立即回應報導。

臉書、推特 (TWTR-US) 上漲至少 2.6%。兩家公司網路廣告前景看好，Truist 推特投資建議評等至「買進」，目標價提高到 74 美元，德意志銀行也把臉書目標價由 355 美元提高到 385 美元。

乾淨能源股下跌，晶科能源 (JKS-US) 跌 11.7%，Sunpower(SPWR-US)跌 11%，Sunrun(RUN-US)跌 9.1%。太陽能股周一無明顯利空，不過美債殖利率周一上升並高於 1.7%，不利靠長債挹注開發計畫的太陽能股，也不利該類股的獲利和成長。

華爾街分析

Bespoke Investment Group 表示，Archegos 斷頭事件雖然打擊股市，但影響不太可能持續太久，雖然其他基金可能遭到連累，但並未發現這起特殊事件會在整個金融系統蔓延開來，「但投資人應該習慣愈來愈常見的 GME 和 Archegos 事件，就算這些事情影響力有限，卻可能更頻繁出現。」

投資人也正在等待拜登基建計畫的內容。Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 說，股市對實現基建 / 稅收藍圖的期待並不高，雖然拜登可能無法實現他要求的一切，但國會民主黨人和白宮仍然非常願意在未來幾個月通過一些實質性法案。

分析師提醒投資人準備好因應較高的波動性，一方面因美股本周五因復活節假期而休市一天，交易日縮短，另一方面由於時值季末，退休基金和其他大型投資基金通常會調整部位，尤其最近債券殖利率快速上升，基金經理人可能會有重大調整。

美股周五雖然休市，但仍照往常時間公布 3 月非農就業報告。分析師預測，3 月非農就業人口新增 63 萬，失業率從 6.2% 下降到 6%。