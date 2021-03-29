EMBA 雜誌編輯部 / 文

美國一家數位行銷公司執行長布絲（Tasha Booth），患有注意力缺失症（Attention Deficit Disorder），從小就受思緒紛亂所困（例如，圖書館的借書，老是無法準時歸還）。但她卻仍能成功創業，領導公司的二十多名員工。

她於快速企業雜誌（Fast Company）指出，她以「番茄工作法」（Pomodoro Method）為基礎，再加入自己的調整，提高了工作效率。

簡單來說，「番茄工作法」是工作二十五分鐘後，休息五分鐘，然後再循環。每次逼迫自己專注投入一項工作，二十五分鐘沒到之前，不能分心。

布絲將之改為團隊版，加強自己專注的力道。她會先告訴員工，今天她打算進行幾回合的二十五分鐘工作循環。想參與的人，大家一起安靜工作二十五分鐘，到了休息時間，再去尋求同事幫忙，或是休息聊聊天。她發現這樣的效果非常好。

在進入最後一回合之前，她會向所有參與的員工宣佈：「現在，吃掉青蛙！」「青蛙」代表的是一項該做，卻遲遲未做的工作，每位員工輪流說出自己的「青蛙」為何，以及在接下來的二十五分鐘，打算如何動手開始完成工作。

布絲說明，二十五分鐘的時間不見得足以讓人完成工作，但是專注投入後，會讓人覺得有開始朝完成工作的方向前進。

出處：EMBA 雜誌 415 期「讓創新，成為一種習慣」