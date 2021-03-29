專訪領導大師葛史密斯 Marshall Goldsmith

EMBA 雜誌編輯部 / 文

要從一個出色的成就者，轉換成為偉大領導人，你必須停止證明自己是對的，並幫助其他人成為英雄。

對於ＥＭＢＡ雜誌的讀者來說，世界第一領導大師葛史密斯（Marshall Goldsmith）幾乎是老朋友了。我們過去曾刊登了他談領導的專欄多年，也出版了他的書「練習改變」（Triggers）、「學領導」，更邀請他來台灣三次。

Thinkers50 兩度評選他為全球第一領導思想家，並推選他進入管理名人堂（Hall of Fame）；公司雜誌（Inc.）推崇他為全球第一高階主管教練；富比士雜誌也肯定他為全球最受尊敬的五位領導人教育家之一。

這位來自美國肯塔基州鄉村小鎮的頑皮男孩，如何變成今天世界第一的領導大師？在這個全世界共同面臨的疫情變局中，他認為領導人應該如何自處？在這次的專訪中，我們特別邀請他深入分享與剖析。

葛史密斯生於一九四九年，是加州大學洛杉磯分校（ＵＣＬＡ）組織行為學博士，曾任達特茅斯學院（Dartmouth College）商學院教授。他教練的領導人包括福特汽車、高盛銀行、輝瑞藥廠，以及世界銀行等全球頂尖組織的ＣＥＯ。他曾經撰寫或主編的書達四十二本，翻譯成三十幾種語言。

不論是他的文章或授課，往往淺白風趣，卻打動人心，影響無數領導人。他強調，一個主管要從一個出色的個人成就者，轉換成為偉大領導人，必須停止證明自己是對的。「個人成就者始終必須證明自己的聰明才智；而偉大的領導者則會讓其他人成為英雄。」他說。

另外，他指出，在今天快速變化的時期，每個人都需要專注揮自己眼前的桿。「你需要有一個明確的策略，需要知道成功的模樣，但也需要知道成功可能隨時改變。」他說。

葛史密斯最近在美國加州接受ＥＭＢＡ雜誌越洋專訪，以下是專訪摘要內容：

■你是今天全球排名第一的領導大師。你是如何進入這個領域，並成為這麼有影響力的大師？

□回到我很年輕的時候，我剛讀完博士學位，就遇到了一個非常有名的人，他是赫希教授（Paul Hersey）。他曾經和布蘭佳（Ken Blanchard）發明了情境領導的概念（Situational Leadership）。當時我才二十多歲，他讓我跟著他做事，提皮箱，看他教學。

有一次，他同時有兩個客戶的課需要上，他請我替他去其中一家，大都會人壽保險公司。我上完課後，客戶反應很好，這就是我進入領導力發展領域的過程。

接著，我很偶然地進入了教練領域。那時我遇到了一位ＣＥＯ。他說，有一個孩子在他公司工作，這個孩子年輕、聰明、勤奮，但他是個混球。他跟我說，如果我可以改變這傢伙，他會給我一筆酬勞。

我自己也懷疑到底能不能做到，但我想到了一個點子：讓我和這位年輕人合作一年，如果他變好，請付錢給我；如果他沒有變好，就免費。結果他變好了，我也得到了報酬。

當時還沒有所謂教練的存在，漸漸地，教練變成了解決問題的一種方法，但是我改變了它。我與成功的人一起工作，並幫助他們變得更好。因此，我的書「練習改變」，有二十七家大型公司的ＣＥＯ推薦。他們為此感到非常自豪。

三十年前，沒有ＣＥＯ會承認自己有教練，這讓他們感到尷尬或羞愧。今天，這些成功人士會說，我是年度ＣＥＯ，我有教練；我贏得了總統自由勳章，我有教練；我是世界銀行總裁，我有教練。我在教練方面所做的改變是，我將教練從解決問題的方式，變成了幫助優秀人才的方式。

■過程中還有什麼樣的關鍵，幫助你進一步突破？

□有一段時間我一直在工作。有一天赫希博士打電話給我，他說，你非常成功，你太成功了，你賺了太多錢，你的客戶很高興，但你將永遠不會成為你可能成為的人。你沒有寫東西，也沒有在思考，只是在工作。

他是對的。然後我遇到了賀賽蘋（Frances Hesselbein）、彼得杜拉克（Peter Drucker）這些偉大的人物。之後我開始寫作、思考。

赫希博士的這個建議，對每個人來說都是很好的建議。為什麼？當我們太舒服時，就很難改變。我們需要迫使自己跳出那種舒適圈，才能改變。

■你永遠這麼有活力，你的能量來自哪裡？

□我喜歡百老匯音樂劇，我面對客戶時也用這樣的說法告訴他們。他們感到沮喪時我會說，你看過百老匯嗎？你有沒有看到哪一個演出的年輕人說，我的腳痛，我姑姑上週去世了，我頭痛？沒有，因為「現在是演出時刻」。

所以我對ＣＥＯ說，你的收入是那個年輕人的一千倍，如果他可以一晚又一晚地演出，那你猜怎麼著？你也可以。「現在是演出時刻」，這就是我嘗試看待生活的方式。無論你身處什麼地方，這都是你應該有的態度。

為了一個八歲的男孩

我的一個朋友梁特利（Telly Leung）曾在百老匯「阿拉丁」（Aladdin）音樂劇演出三年，並在電視節目「歡樂合唱團」（Glee）中演出。他是一個偉大的演員。我問他，你參加了同一場演出大約一千次，你如何保持動力？

他說，當我八歲時，我第一次去劇院，看到很多音樂、歌唱和跳舞，那真是太美妙了，音樂劇讓我這麼開心。之後每當我上台時，我都會想到一個八歲的男孩，「這是為你而演出的」。這就是你需要做的事情，你不該考慮自己，你需要考慮的是其他人，因為這件事不是為了你，這是為了別人。

■你對於女性主管有一些獨特的觀察，可不可以談談這些觀察？

□在我教練領導人的過程中，我注意到，女性有些問題和男性相似，但某些問題卻和男性不同。例如，女性對自己太苛刻，她們太擔心了。她們是完美主義者，而男性比較不會有這個傾向。因此，當我與女性主管一起工作時，我會告訴她們，不要對自己太苛刻，對自己好一點。男性比較專注於自我，而女性則較注重其他人。

在做三百六十度回饋的時候，一般人對於女性主管的評分，平均比男性領導者要高，但是女性對自己的評估，卻低於男性對自己的評估。所以我告訴女性主管，好消息是，你做得很好；壞消息是，你對自己太苛刻了。

但我告訴男性主管，壞消息是，我們並不那麼好；好消息是，我們根本不在乎（大笑）。

本文未完，全文請見 EMBA 雜誌 415 期……

出處：EMBA 雜誌 415 期「讓創新，成為一種習慣」