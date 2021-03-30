從2020意外事件看保險

文●何楷平

每年台灣都會選出一個代表字，今（2020）年雖然還沒結束，但如果要用一句精簡的話，代表這一年──「無常就是日常」，應該不會有人反對。

2020 年，是 60 年一遇的庚子年。歷史上記載的庚子年，都有重大災難發生，像是 1780 年伊朗大地震、1840 年鴉片戰爭、1900 年八國聯軍、1960 年中國大饑荒等。

今年全球爆發新冠疫情，台灣雖然控制得當，但無常的，並不只有瘟疫，還包括令人措手不及的意外事故，奪走 6 條年輕生命的錢櫃 KTV 大火、武界壩洩洪釀 4 死、幾位正值青壯年的藝人驚傳猝死……，這些事件都在在顯示了，風險就像空氣一樣無所不在，讓我們深刻體會「無常才是日常」的道理。

事實上，風險就藏在我們的日常生活當中，從食、住、行、到娛樂，都是風險埋伏藏匿的溫床。看不見，不代表不存在；看見了，如果避不了，那麼，你做好管理風險的準備了嗎？

本期特輯從食、住、行、娛樂四大面向，帶讀者瞭解日常生活中藏有多少風險，以及食、住、行、娛樂有哪些必備保險？如果你是保險業務員，那麼除了瞭解風險、熟悉保險，你有沒有辦法，從客戶的食、住、行、娛樂中，幫客戶預測未來潛在的風險，抓住服務的機會？

單身無伴成趨勢

三大獨居族的保險方針

食衣住行育樂當中，和「住」有關的風險，可分為「有形」和「無形」兩大類。有形的居住風險以「宅」為主體，而無形的居住風險則以「人」為主體。「宅」的居住風險像是地震、火災，而「人」的居住風險則是獨居、孤獨死。

今（二○二○）年，又以多起和「人」有關的居住風險，較受矚目。

在過去，「孤獨死」這三個字，大多會讓人和「獨居老人」聯想在一起。然而，獨居可能發生的風險，不只存在高齡長者身上，孤獨死，也不一定和年齡有直接相關，隨著獨居人口日漸攀升，孤獨死的危險已經悄悄潛入所有世代。

未婚、離婚、無伴

孤獨死的高風險族群

今年台灣演藝圈的至少三起獨居猝死悲劇，而這些人都未滿六十歲，且都距離一般人想像獨居者「經濟弱勢」、「無社會支持」、「與親友關係冷漠」等刻板印象，還有很大的差距。儘管這三人的死因不同，但都指向同一件事──獨居風險，猝不及防。

國內獨居人口持續增加，且自願獨居的中高齡者愈來愈多。事實上，獨居風險導致的孤獨死，和「未婚無伴」有相當大的關聯。根據內政部最新統計，台灣十五歲以上人口有偶比例，較二十年前下降六．一個百分點，而離婚比例卻上升四．六個百分點，可見結婚的人愈來愈少，離婚的人卻愈來愈多，「單身無伴」進而處於獨居風險的人，未來將有增無減。

與子女同住的意願下降

僅與配偶同住比例增加

此外，即便有配偶有子女，另外一半也可能先走了，或是小孩成家立業後，未與子女同住，因此，也可能走向獨居一途。根據衛生福利部最新調查，台灣六十五歲以上父母，期待「與子女同住」的比例，較二○一三年減少十一．四個百分點，期待「僅和配偶同住」的比率，則提高十．二個百分點。

換句話說，即便有小孩，但與子女同住的「三代同堂」或「兩代同堂」這種傳統觀念，已經隨著時代變遷而有所轉變。

近三百萬獨立生活戶

獨居人口比例飆升

人口外移的另一面，反映的是「世代分居」的普遍現象；不論婚姻狀況或是否育有子女，隨著經濟獨立及生活型態改變，這類單獨居住一處所且獨立生活的「獨立生活戶」，近年來也明顯增加。

根據內政部統計，扣除占比極低的共同事業戶，自有統計的近十二年來，台灣獨立生活戶（即獨居人口）愈來愈多，最新統計顯示，相較二○○七年台灣每四戶一戶獨居，到現在才過了十年多，台灣已經是每三戶一戶獨居了。

單身無伴侶成趨勢

三大樂單族的保險規劃

不論是抱持獨身主義，還是迫於無奈選擇一個人生活，即便沒有家人或伴侶陪伴，抑或是沒有子女，只要做好保險規劃，一個人也可以有可靠的「保險朋友」、「保險兒女」、甚至是「保險終生伴侶」。

●獨立黃金單身族

邁入三十五歲後，收入日趨穩定，想要走入婚姻，還是選擇單身，相信都已經在腦海中想過了。如果決定一輩子單身，就要思考到獨老的風險，乃至於一個人生活無法自理的風險。因此，除了醫療險之外，轉嫁長照風險的長照險或失能扶助險，都是可以趁年輕時及早規劃的保單。

單身貴族沒有子女，相對地家庭責任較輕，但如果仍有父母要照顧，則要留意自己的壽險保額是否足夠，可透過定期壽險轉嫁因自己不幸離世無人照料父母的風險。

來源：《現代保險雜誌》 383 期

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