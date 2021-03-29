從一樁判決論佣金平準化

最近一樁二審定讞，判壽險公司敗訴的官司，在保險社群網站瘋傳，引起業界廣大議論！

這是一名轉戰保經公司的業務員，回頭向原壽險公司要求支付過去所招攬合約續期佣金的訴訟案。一審壽險公司勝訴，到了二審卻出現逆轉，改判業務員主張有理，被告公司必須支付該離職業務員續期佣金。

這件訴訟案之所以引起這麼多關注，是因為過去這類官司，業務員的訴求幾乎都遭到駁回，絕大多數的法官都認為既然雙方承攬合約，已載明續期佣金屬於續期服務津貼性質，以仍在職且提供後續服務為前提，因此業務員一旦離職理當不能再要求續期佣金。但此案高院法官卻有不同見解，該法官認為續繳保費是保戶應盡的義務，與業務員後續服務無關，必須提供後續服務才能領取報酬的規定沒有道理，而且還主張，只要招攬的契約生效，業務員就應享有包括首年度佣金與續期服務獎金，且該續期報酬的請求權，在承攬合約終止後仍存在，因此改判壽險公司敗訴。

無獨有偶的，金管會保險局近期正要求各壽險公司，試填主要保單續年度報酬的各項資料，包括給付條件、比率、年期及是否具合約關係才給付等，未來在保單送審或備查文件上，也將要求對於續年度報酬中，哪些屬於招攬貢獻，哪些是後續服務津貼，都必須更清楚規範，試圖解決這類存在已久的爭議。

暫且不論此案高院法官的論點是否有理，也不談業務制度為何會引發這樣爭議，若就保戶的立場來看，購買一張保單簽下的其實是一份長期的契約，能否持續依約繳費、保單內容變更的需求、事故發生的理賠申請等，在在都仰賴業務員的售後服務，因此業務員的報酬不宜一次發給，應設計具有鼓勵長期服務的誘因。

事實上，近年來吹起的挖角解約歪風、長期偏低的業務員定著率，以及最為民眾詬病的孤兒保單等，都跟招攬報酬高度集中在第一年有關。而缺乏長期服務誘因的支付制度，營造出來的就是短視近利的市場風氣，哪裡多幾趴佣金就能讓業務員帶著客戶不斷跳槽，更有保經公司打著免考核、免出勤、續佣可帶走等誘人條件大肆挖角，破壞市場秩序。

保險業形象的建立不易，業務員的培養更是困難，主管機關對市場歪風的導正，避免劣幣驅逐良幣責無旁貸。而面對未來接軌 ICS 及 IFRS 17，或許佣金平準化已到該實施的時候了。

來源：《現代保險雜誌》 381 期

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