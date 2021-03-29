這三種保單都賠癌症 「一次給付型」才罩

文●楊佳真

迎戰癌魔，醫療險兵力有限，還有哪些保險可以派上用場？

除了大家比較熟悉的「癌症險」之外，「重大疾病暨特定傷病險」、「重大傷病險」也是用來對付癌症等重病的保單，同樣都有賠癌症，該怎麼挑？

Q1 癌症險保障所有癌症 為什麼還不夠？

(1) 分項給付有上限 一次給付會打折

癌症險有兩種，一是較早問世的傳統癌症險，依療程「分項給付」，二是後來推出的一次給付型癌症險。

傳統癌症險可以填補醫療險的不足，包括初次罹癌、原位癌、癌症身故、住院、出院療養、門診、手術、放化療、骨髓移植、義乳／義齒／義肢等項目。

雖然給付項目繁多，但每個項目及總理賠金額都設有上限；而且，病人第一筆領到的初次罹癌保險金，金額大多偏低，通常在十萬元上下，對保戶而言，不免有「花大錢買小保障」的錯覺。

若是一次給付型癌症險，則根據癌症的等級輕重依比例給付，以某張保額兩百萬元的保單為例，原位癌可賠十萬元，輕度癌（通常為第一期）可賠三十萬元，重度癌才能獲賠兩百萬元保額。

(2) 癌症住院天數少

隨著醫療技術進步，癌症住院天數越來越短，目前平均為十二天左右，住院一至三天的更占三十一％。這也意味著，病房費不會龐大到難以負擔，所以根據住院天數理賠的醫療險、傳統癌症險，無法發揮最佳效果。

(3) 標靶藥物賠不到

病人檢查或手術出院後，想要選用先進療程，比如在門診施打或口服標靶藥物，或將標靶藥物帶回家服用等，這類高額費用通常不在傳統癌症險的保障範圍；此外，也有部分傳統癌症險保單，規定化學治療限「針劑注射」，因而衍生「口服藥不算化療」的糾紛案例。

而一次給付型癌症險因擺脫了分項療程的束縛，相較傳統型癌症險更為實用，有的保單還會額外給付一整筆「標靶治療金」，比如某張保額兩百萬元的癌症險，可理賠一筆四十萬元的標靶費用，雖額度上稍嫌不足，但也不無小補。

傳統癌症險雖然受限療程，但有些保單可賠原位癌、輕度癌、甚至可賠併發症，這是重大傷病險、重大疾病險所沒有的，因此癌症險依然有其重要性。

不過，買保險最重要的當務之急，就是保障「承受不起」的風險，而保障較嚴重癌症的「重大傷病險」與「重大疾病暨特定傷病險」，才是對抗重病的優先考量；若有充足預算，則應以癌症險、重大疾病或重大傷病險相互搭配，建構完整防護。

來源：《現代保險雜誌》 381 期

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