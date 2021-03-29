千大企業買什麼保險？

文●編輯部

台灣去（2019）年是個平安年，可說是風調雨順，沒有重大地震發生，幾次的強颱包括利奇馬、丹娜絲、白鹿等也都未對產險業造成巨大損失，加上資金寬鬆與中美貿易戰後來朝正面發展，股債都有不錯的表現，使得去年產險業者的投資收益就有 88 億元，整體綜合損益比前年同期大幅增加 67 億元，來到 225 億元的歷史新高。

今年雖爆發新冠疫情，且中美衝突仍持續進行中，但隨著疫情逐漸趨緩，且受惠於中美貿易戰轉單效應，相關單位對今年台灣經濟成長率預測仍相對樂觀。而與經濟活動息息相關的財產保險業，不論是因進口車銷售熱度持續增溫，將帶動車險業務成長，或是台商回流投資引發對商業火險、工程及責任險的需求等，預期 2020 年整體產險業保費收入仍有成長空間。

災後效應影響投保心態

4 項投保動機勾選率都下降

不論是個人或企業，安排保險的目的雖稍有不同，但曾因災損經驗而投保則是最常見的動機，而去年在經過一整年的風調雨順後，千大製造業在安排保險的動機上是否出現變化？

根據第 20 回「千大企業產險購買行為與滿意度調查」顯示，在投保動機的 5 個選項中，相較去年，除了「提供員工福利」的勾選率小幅增加外，其他各項都下降。

「為相關風險做危險管理」一向是企業投保的最主要動機，今年仍以 85.6％勾選率位居第一，但比去年下降 1％；第二大動機「提供員工福利」的勾選率，去年為 80.9％，今年小幅增加到 81.1％；「政府法令規定」與「合約要求」是第三與第四項動機，今年這兩項的勾選率都分別下降 5.5％與 4.7％，而最後一項「曾發生過災害體會保險重要而投保」的勾選率，也從去年的 30.1％，降到今年的 26.8％，顯示災後效應仍影響著企業的投保心態。

火險投保率高達 97.5％

有 5 項附加險投保率提高

根據本刊連續 20 年的調查，火災保險一直是大企業投保率最高的險種，最近 3 年整體的投保率都超過 9 成 6。其中，食品飲品、食品原料、機械設備及汽車及其零件等行業，投保率更都是 100％。

而在 7 大火險附加險方面，有五項的勾選率都比去年增加，其中，地震險投保率已近 7 成，颱風洪水險也來到 65.3％，兩大附加險投保率比去年分別提高 4％與 2.5％。另外，從歷次的火災或地震事故中，發現間接造成的營業中斷損失往往不下於直接的實際損失，使得營業中斷險與連帶營業中斷險的投保率年年提高，今年這兩項附加險的投保率分別為 41.5％與 34.2％，比去年各增加 4.3 與 6.7 個百分點。

而「罷工、暴動、民眾騷擾」的投保率也提高 3.5％，為 26.8％。

來源：《現代保險雜誌》 382 期

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