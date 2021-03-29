車禍受害人保障零缺口 強制車險這樣做

文●楊佳真

台灣平均每三小時就有一人死於車禍，守護兩千三百萬用路人的強制車險，重要性不言而喻。

強制汽車責任保險開辦二十二年來，理賠超過二四七○億元，死殘給付三十萬件、醫療給付四三九萬件，儘管佈下綿密安全網守護用路人，但仍有一小部分車禍受害人，無法享有強制車險的保障，為什麼？

汽機車自撞駕駛傷亡 非強制險保障範圍

提供在車禍中受傷或死亡者家屬的基本保障，是強制汽車保險的宗旨，但若是車禍事故並未有其他人涉及，而是駕駛人自撞、自摔所致，則並不屬強制險的保障範圍。

例如，台三線是機車騎士的天堂，北宜公路也常有人過彎壓車，騎士一旦操控不慎自摔，強制車險是無法理賠的。產險公會汽車險委員會理賠小組召集人丁榮光說，強制車險屬於「責任保險」而非「傷害保險」，因此駕駛自撞並不在保障範圍。丁榮光舉例說，機車騎士撞樹，就屬自撞，強制車險不賠；若是不慎撞到路邊停放的車輛，因為涉及他車，屬於兩車事故，強制車險就會理賠。

若是為了閃避車輛而自摔，也算是單一事故嗎？產險公會汽車險委員會專員陳炳州說明，凡是牽扯、參與、涉入交通事故，且與受害人傷亡有因果關係，就會被認定涉及交通事故，都屬強制車險的理賠範圍。

「例如小林騎車經過路口時，有一輛車闖紅燈衝出來，小林為了閃避這輛車而自摔受傷，那麼這個摔車事故，就會被認定與闖紅燈車輛有因果關係，不是單一事故，強制車險會賠。」但陳炳州也說，實務上必須依個案情況審酌，受害人須提出具體事證。若是閃貓、閃狗、閃人，則屬單一事故。

丁榮光補充另一起案例，有位水泥車駕駛下車到後車斗察看，沒注意到車子沒拉手煞車，而不幸被後退的水泥車壓死，這就屬單一事故，強制車險無法理賠。

「未保強制險的大多是機車，而機車又是最容易自撞的族群，」產險公會汽車險委員會秘書黃淑燕提醒，騎士最好加保「駕駛人傷害險」，保障範圍與額度都和強制險相同，一年保費僅約數百元，CP 值相當高。

受害人故意行為、犯罪行為 強制險不買單

除了單一事故的駕駛人傷亡不在強制車險理賠範圍之外，車禍受害人無法獲得強制險理賠的狀況，還包括受害人因為自己的故意行為及犯罪行為所致的傷亡。

比如警匪追逐時，歹徒發生車禍死亡，由於歹徒涉及犯罪行為，強制車險不賠；另外像是酒測值超過每公升○．二五毫克的駕駛，因為觸犯了《刑法》公共危險罪，屬於犯罪行為，強制車險也不會賠。

至於受害人的故意行為，譬如故意設計好的撞車意外，也就是俗稱的「假車禍」，強制險自然不會賠。

丁榮光分享實務經驗，保險業界有一位受害人非常出名，「因為他一年發生三十次車禍，動不動就要告人，最後被法官判定是故意行為，保險公司免賠！」近期板橋也有一位「常客」，故意製造假車禍，當場要求醫藥費，藉此詐領保險金，「這種情況，保險公司心裡都有數，瞞不過理賠人員的。」

來源：《現代保險雜誌》 382 期

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