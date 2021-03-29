敏成菲律賓廠下月量產 下半年赴美德州設產線

盛弘 (8403) 集團旗下熔噴不織布廠敏成 (4431-TE) 新任執行長楊坤璋今 (29) 日表示，去年底於菲律賓廠設立熔噴產線，並於本月初裝機，預計 4 月中量產；美國則確定落腳德州，下半年將陸續設置兩條產線。

敏成去年底與美德醫 - DR(9103-TW) 合作，在菲律賓廠設立熔噴產線，供應口罩過濾層，進行 PPE 生產流程的垂直整合，楊坤璋指出，由於菲律賓法規較好掌握，整體進展順利，新產線已在本月初進行裝機，預計 4 月中開始量產，是海外設產線的第一步。

楊坤璋指出，藉由菲律賓海外設廠經驗，也將產線搬移至美國，不過美國法規、員工等條件與東亞國家不同，目前還需深入了解，待完全準備好後，產線才有機會一步到位。

集團董事長楊弘仁表示，去年底開始規劃赴美設廠，已確定落腳德州，預計下半年將把機器運往該地區。他規劃下周將到醫院施打 AZ 新冠疫苗，並隔 8 周後施打第二針，若施打一切順利，將親自領軍赴美勘查廠區。

楊弘仁表示，集團在全台共有 100 個據點，涵蓋醫院、藥局、健檢、長照等，營收、獲利持續增長，今年將啟動新的黃金十年，不會開拓傳統的醫療藥品等，而是拓展大健康照護體系。