台灣首周近萬人接種AZ疫苗 下一批5月底前可望到貨

國內新冠肺炎疫苗開打迄今一周，疫情指揮中心今 (29) 日表示，根據最新通報，已有 9412 人接種 AstraZeneca 疫苗，共出現 31 件不良反應事件；發言人莊人祥透露，下一批疫苗應該可在 5 月底之前到貨。

首批牛津 AZ 疫苗於 3 月 22 日正式施打，累計至 27 日，已有 9412 人接種疫苗，周末接種的院所較少，據統計，目前共有 31 件施打疫苗後不良反應事件通報，其中 27 件為非嚴重事件，另 4 件疑似嚴重不良反應事件，非嚴重事件多數為發燒、肌肉痛、頭痛或注射部位紅腫熱痛等。

對於媒體質疑首周施打人數偏少，莊人祥回應，由於各醫院要建立 SOP，安排醫護分批接種，因此進度較為緩慢，而接種疫苗的醫療院所也正在調整，從一開始的 58 家增至 87 家。

指揮官陳時中表示，本周指揮中心將召開專家會議，針對接種執行情況進行討論，並研議下階段接種對象，預計最快周三 (31 日) 就會宣布。

至於下一批疫苗何時到貨？莊人祥表示，首批 AZ 疫苗施打第二劑至少要相隔 8 周，因此可能要到 5 月底以後，而下一批 AZ 疫苗在 5 月底前進來應該沒有太大的問題。而 BNT 疫苗還在持續接洽，等總公司回應簽約事宜；莫德納疫苗正在聯繫廠商詢問有關供貨時間。

台灣今天新增一例境外移入 COVID-19 個案，本國籍 30 多歲男性，去年 12 月中旬至菲律賓工作，今年 3 月 12 日返國，持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，居家檢疫期間出現嗅味覺異常情形，目前全台累計 1023 例確診病例。