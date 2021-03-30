帛琉總統訪台啟動旅遊泡泡 AIT：實質、象徵層面具重大意義

帛琉總統惠恕仁 (Surangel Whipps, Jr.) 28 日偕美國駐帛琉大使倪約翰訪台，啟動台帛旅遊泡泡。美國在台協會 (AIT) 處長酈英傑今 (30) 日表示，國際疫情期間，帛琉採納美國及台灣公衛體系的專業諮詢，維持新冠肺炎零確診紀錄，惠恕仁此行訪台無論在實質或象徵層面上，都具有重大意義。

酈英傑表示，從實質上來說，本次訪團得以成行的新政策，可說是在對抗疫情方面的一項具體進展，也讓眾人在面對疫情上有了樂觀的理由。顯示台灣與帛琉努力且有效的防疫措施，已讓兩地疫情趨於穩定與安全，得以重新開放邊界，迎接引頸期盼的旅客。

在國際疫情爆發期間，台灣提供帛琉個人防疫設備、試劑與檢測設備，以及專家技術協助，發揮關鍵作用。美國更從今年 1 月起提供帛琉 COVID-19 疫苗。在台美二大夥伴的協助下，帛琉迄今保持零確診紀錄。

酈英傑表示，惠恕仁總統此行率團訪台，彰顯了連結美國、帛琉及台灣的長期友誼所具備的不凡價值。而台灣、美國及帛琉的夥伴關係並不僅限於公共衛生或防疫領域，三方期盼在共享價值及共同利益的基礎上，持續並擴大夥伴關係，以促進自由、開放的印太地區。

帛琉以往不斷提倡台灣在多邊組織的國際參與，包括世界衛生組織 (WHO) 等，台灣也持續與帛琉在其農業、漁業、醫療及公共衛生等領域的發展攜手合作，強化人力資源、良善治理及基礎建設。

倪約翰致詞時指出，台灣及帛琉建立起「無菌旅遊走廊」，這將進一步強化兩國之間深厚的夥伴關係，並且增進美國與「兩位好朋友」之間的情誼，期待就台灣、帛琉和美國之間未來其他的合作機會進行討論。