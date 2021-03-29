〈長榮貨輪卡蘇伊士〉馬士基：貨運積壓恐數周甚至數月才能疏解

長榮貨櫃輪長賜號 (Ever Given) 阻塞蘇伊士運河航道已近一周，航運巨頭馬士基 (Maersk) 表示，這次危機恐迫使企業重新思考供應鏈模式，且需花費數周、甚至數月時間才能疏解水道航運中斷所造成的貨運積壓。

馬士基周一 (29 日) 表示，即使運河重新開放，對全球運力和設備造成的連鎖效應也相當重大。截至目前，馬士基共有 3 艘貨櫃船被卡在運河，另有 29 艘貨櫃船還在等待通行，且有 15 艘船已更改航道，使航行時間增加約 10 天。

馬士基執行長施索仁 (Soren Skou) 表示，運河堵塞和新冠疫情迫使企業重新思考供應鏈模式。過去企業主要仰賴「just-in-time」，即只有在需要生產時才會叫貨，但受到航運斷鏈影響，如今企業正在轉向「just-in-case」，意味著它們必須先預留更多原物料，以防供應中斷。

評估當前情況，馬士基預計，可能要花費 6 天或更久時間才能使完整貨櫃船隊通過。

全球第二大的瑞士地中海航運公司 (Mediterranean Shipping Company,MSC) 日前也表示，長賜號的擱淺事件已成為近年來破壞全球貿易的重大事件之一。

MSC 預計，相較於第 1 季，第 2 季的情況將更為混亂，甚至比去年底還要更具挑戰性。

在救援團隊幫助下，海運服務商 Inchcape 周一稱，長賜號部分船身已再次浮起，但目前還無法確定運河水道需要多久時間才能疏通。埃及總統 Abdel Fattah al-Sisi 稍早發文也稱，已成功解除蘇伊士運河的船舶擱淺危機。