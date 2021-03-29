半導體設備搶人才 科磊在台招募規模創歷年新高

隨著半導體景氣熱絡，設備廠也迎來超級循環週期，全球半導體設備大廠科磊 (KLAC-US) 今 (29) 日宣布，將在台招募新血，以支援半導體客戶，目標在台灣招募近百位人才，徵才規模創下歷年新高。

科磊預計，此次春季招募將於 4 月展開，在台北、台南、新竹等縣市及校園舉辦多場面談會和說明會，招募對象涵蓋應屆畢業生以及業界頂尖人才。

科磊是半導體設備廠，以檢測、量測、數據分析作為基礎，提供晶圓、光罩製造、集成電路、封裝、印刷電路板和平板顯示器等製程解決方案，同時也致力研發創新，每年將至少 15% 的營收投入研發，過去四年已投入 29 億美元。

科磊全球員工超過 1 萬名，也在台灣耕耘 30 多年，是台灣和世界頂級半導體業者的重要供應商，為提供更好的技術服務，在客戶的主要廠區，包括林口、新竹、台中、台南皆設有辦公室與全球培訓中心。

科磊認為，成功的關鍵是人才，員工培訓及職涯也是公司亮點，員工可享受多元自主且具有挑戰性的工作環境，也提供優渥的薪酬方案，每年與高科技標竿企業進行薪酬調查，以維持整體薪酬競爭力。

科磊訓練中心也配備實機模組及遠端 AR 教學功能，使員工可以零距離進行機台認證課程，以及無塵室實機操作等多元化培訓內容，同時涵蓋管理及技術的職能課程、線上資源及市場管顧公司專業授課，使員工精進專業知識、能力和思考工具，成為半導體頂尖客戶最值得信賴的技術夥伴。