〈美股早盤〉美股小幅開低 瑞信、野村挫逾13%領跌銀行股

美股周一 (27 日) 小幅開低。截稿前，道瓊工業指數跌逾 30 點或 0.1％，那斯達克綜合指數跌 0.2%，標普 500 指數跌 0.1%，費半跌 1％。因傳出對沖基金爆發違約風險，瑞信和野村開盤領銀行股集體下挫。

上周五 (26 日)，ViacomCBS 和 Discovery 兩檔美國媒體股加上百度 (BIDU-US)、騰訊音樂 (TME-US) 和唯品會 (VIPS-US) 等中國科技股 ADR 遭逢劇烈拋售。知情人士認為，這恐為前 Tiger Asia 交易員 Bill Hwang 旗下的對沖基金 Archegos 被迫強制平倉，出售價值超過 200 億美元的股票所致。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 和野村控股 (Nomura Holdings) 周一雙雙警告可能因大型對沖基金違約而面臨重大虧損。雖未指名客戶，但市場普遍預計這名客戶就是 Archegos。瑞信和野村開盤均跌逾 13%。

對於更多投資銀行可能遭逢虧損的擔憂，導致銀行股普遍走低。高盛 (Goldman Sachs) 和花旗集團 (Citigroup) 周一開盤均跌超 2％，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 跌 0.19%。

另一方面，蘇伊士運河管理局稍早發布聲明稱，長榮貨櫃輪長賜號 (Ever Given) 已完全浮起，接下來將重新開放水道。

截稿前，布蘭特原油下跌 0.82%，暫報 64.04 美元，WTI 原油跌 0.85%，暫報 60.45 美元。

截至台北時間周一 (29 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 32.52 點或 - 0.10%，暫報 33040.36 點

那斯達克綜合指數下跌 20.95 點或 - 0.16%，暫報 13117.77 點

標普 500 指數下跌 5.34 點或 - 0.13%，暫報 3969.20 點

費半下跌 30.94 點或 - 1.00%，暫報 3075.34 點

台積電 ADR 下跌 1.23% 至每股 115.13 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.655%

紐約輕原油下跌 0.85% 至每桶 60.45 美元

布蘭特原油下跌 0.82% 至每桶 64.04 美元

黃金下跌 0.56% 至每盎司 1722.60 美元

美元指數上漲 0.02% 至 92.79 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

瑞士信貸 (CS-US) 早盤下跌 13.52％，至 11.13 美元。

對沖基金 Archegos Capital Management 因無力追加保證金，被迫強制斷頭，並帶動部分中概股和美國媒體股上周五暴跌。瑞信周一警告，大型對沖基金的違約事件恐導致該公司第 1 季業績遭受嚴重打擊，雖未指名客戶，市場普遍猜測這名客戶為前 Tiger Asia 前交易員 Bill Hwang 旗下的 Archegos。

除瑞信外，高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US) 和野村證券 (NMR-US) 股價均受衝擊。

波音 (BA-US) 早盤下跌 0.94％，至 244.87 美元。

西南航空 (LUV-US) 宣布與波音達成採購協議，將購買 100 架波音 737 Max 7 客機，以取代即將退役的舊型機隊。採購協議還包含在 2029 年以前購買 155 架 737 Max 7 或 737 Max 8 客機的選擇權。

騰訊音樂 (TME-US) 早盤上漲 8.91％，至 21.89 美元。

騰訊音樂周一宣佈，將在未來 12 個月內實施 10 億美元的庫藏股計畫，規模為有史以來最大。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:30 將公布達拉斯 Fed 3 月製造業活動指數，預期 14.5，前值 17.2

華爾街分析：

SYZ Private Banking 投資主管 Luc Filip 表示，目前還無法確定對沖基金必須平倉的理由，這增加了市場上的不安情緒。

Principal Global Investors 策略師 Seema Shah 也稱，因為不知道誰參與其中、哪些銀行可能遭受打擊，導致市場出現廣泛拋售。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 認為，上周引發 ViacomCBS 和 Discovery 股價暴跌 25% 的事件，可能讓理財經理開始質疑今年迄今大幅上漲的股票，是否也可能遭受同樣衝擊。他還警告，那些大膽押注股票會繼續攀高的投資人將更容易受到影響。