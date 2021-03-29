美元重拾升勢？瑞銀：景氣復甦後將再度趨貶

美國 10 年期公債殖利率攀升，推升美元指數強彈逼近 93，短短一個月升值 3%，但瑞銀認為，在美國積極紓困振興下，一旦疫情好轉經濟復甦後，美元恐怕再度由升轉貶。

瑞銀表示，美國 10 年期國債收益率上周收於 1.68%，投資者繼續關注經濟復甦與通膨風險，其中美國總統拜登 31 日將公布第一階段期基建投資計劃，4 月 2 日即將發布的 3 月份就業數據，市場預期，非農就業人口可能出現強勁反彈。

自美國 10 年期公債收益率攀升以來，帶動美元指數從 2 月下旬的 90 攀升至 93，一個多月內漲達 3%，導致非美貨幣持續走弱，其中歐元匯價在 1.18 美元下方，英鎊上周曾經跌破 1.37 美元，今天則觸及 1.3787 美元，而日元匯價更觸及 109.8。

瑞跟銀指出，當美國市場利率逐漸走強，將有利新興市場貨幣走勢，但要注意的是，全球目前疫情還充滿不確定性，美國 10 年期公債收益率處於高點，加上股市及油價也走弱，進而支撐美元升值。

瑞銀認為，市場將聚焦美國新一輪財政措施對經濟提振的效果，以及拜登政府的總規模 3 萬 億美元的基礎建設計劃，預料當全球經濟前景好轉時，美元可能再度翻貶。