美元指數突破200日均線 兌歐元、日圓料保持強勢

美元指數周四突破 200 日移動平均線，第 1 季迄今累計升值逾 3%，無論是鴿派的聯準會 (Fed)、美國龐大的財政刺激還是持續上升的雙赤字，所有可能拖累美元的因素都沒有發揮作用，最主要原因可能是歐元疲軟。

追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 年初迄今上漲 3.2%，周四 (25 日) 突破四個月高點，周五截稿前在亞洲盤續漲，報 92.79。

安本標準投資管理公司投資主管 James Athey 說，美元指數突破 200 日移動均線，接下來走勢值得關注。

同時，歐元兌美元周四貶至今年來低點，約報 1.1775 美元。隨著歐元跌破 200 日移動均線，接下來可能進一步走低。

歐元的疲軟，顯示歐洲數個國家延長封鎖，打壓歐洲經濟前景，正在拖累原本強勁的走勢。

法國興業銀行總經策略師 Kit Juckes 說，市場對於美、歐今年經濟成長率的預測分歧正在擴大，這個趨勢至少得先止住，投資人才有可能安心賣掉美元。

經濟展望分歧也意味著美、歐央行政策分道揚鑣，美國聯準會 (Fed) 可能比歐洲央行 (ECB) 更快升息，進一步推升美元。

美國銀行全球研究分析師 John Shin、Ben Randol 和 Athanasios Vamvakidis 說，Fed 政策溝通比 ECB 有效，因此至今大致仍壓得住美元。但假如全球股市或其他資產突然拉回，投資人風險意識抬頭，就會替美元的升勢增添柴火。

殖利率扮要角 美元兌日圓、歐元料繼續升值

凱投宏觀市場經濟學家 Oliver Allen 說，美元與全球股市和已開發市場貨幣的關係已經出現轉變。疫情期間，美元疲軟通常伴隨著全球股市上漲，當時各國央行紛紛降息救經濟，利率展望就算有變動也不太明顯，因此已開發市場貨幣的走勢由投資人的風險胃納主導。

但今年來情況改變，美元回升，全球股市持續上漲。Allen 表示，雖然風險偏好可能持續牽動已開發市場貨幣，但美國公債殖利率竄升的影響力更大，美債殖利率也升得比其他國家多。

凱投宏觀預測美元兌日圓、歐元繼續升值，因為日本和歐元區的公債殖利率上升空間最小。