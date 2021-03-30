醫師×保險聯手打造抗癌奇蹟

文●楊佳真、邱建文

錢非萬能，但沒有錢卻萬萬不能，尤其在健康拉警報時，更能體會箇中滋味。

癌症，是威脅台灣人性命的最大殺手，儘管有健保撐腰，但抗癌療法推陳出新，比起以往亂槍打鳥，最先進的標靶藥物及微創手術等新武器，訴求精準治療，鎖定癌細胞一擊必中，副作用越來越少，傷口也越來越小，替病患及家屬捎來一絲曙光。

然而現實是，每一回的搏命嘗試，都可能讓患者傾家蕩產，「有錢判生，沒錢判死」似乎也是醫界常態。

人亡，或家破人亡，難道只能二選一？

其實，保險業者已陸續推出「罹癌一次給付型」及「標靶藥實支實付型」保單，相較早期分項給付的防癌險，保額更高、限制更少，還能針對時下新療法對症下藥，實用性大加分。當癌症已從絕症成為慢性病，防癌保單當然也要跟著進化。

本期癌症專題，邀請多位癌症權威醫師，以及設計癌症保險的業者，針對男女性專屬的攝護腺癌與乳癌，分享第一線最新的抗癌療法，如何精準擊殺癌細胞？

當然最重要的，預防勝於治療，哪些人是罹癌高危險群？幾歲可以做公費篩檢？

哪些最新儀器能精準揪出病變因子？本期專題一次告訴你！

抗癌超前部署

標靶用藥搏生機

當癌症始終高居國人死亡第一位時，標靶藥物就像沉浮死亡之海的救生圈帶來希望。根據衛福部資料顯示，去（二○一九）年癌症就醫者有七十五．七萬人，健保醫療支出超過一千一百億元，其中藥費四百二十七億元，而標靶藥就有一百七十一億元，佔四○％，這還不包括健保未給付的標靶藥。

然而，標靶藥並非所有癌症都適用，即使用得上也非常燒錢，非一般民眾的經濟能力所及。究竟使用標靶治療必須具備什麼條件？而使用標靶藥不需住院，醫療險或癌症險會理賠嗎？若理賠，又足以支應標靶藥的高額費用嗎？標靶藥物的發展現況如何？保險業的商品研發能否跟上醫療科技的腳步？

罹癌年輕化

提早篩檢和儲備保險

分析國人罹癌原因，不妨從台灣就醫人數的癌別排名來看，乳癌、大腸癌、肺癌分別高居前三位，其中又以乳癌、大腸癌成長最快，「可見和生活型態、環境污染有關。」兩位醫師不約而同指出，西化飲食多脂肪而少纖維，肺癌又和空氣品質有關。

而從年齡層來看，癌症死亡年齡的中位數為六十九歲，但發生年齡則有年輕化的趨勢，尤其十五至二十四歲、二十五至四十歲的兩個年齡階段，增幅都超過二五％。

「由於政府推動篩檢措施和民眾自我健康意識的提高，使癌症篩檢普及，而更見罹癌人數年年攀升；年輕族群接觸資訊較多，對癌症的警覺日益增高，也真實反映了罹癌年齡下降的趨勢。」新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘表示，肺癌也趨向年輕化，肺癌之所以嚴重在於早期並無症狀，等有症狀就診時，往往已是第四期，因此提早篩檢更有必要，特別是高風險族群。

他指出，肺部功能二十五歲就開始退化，四十歲進入高風險，而三十～四十歲的肺癌患者持續增加，更需提早健檢和調整生活習慣，且平時需關注身體健康，「千萬別以為年輕就是本錢，不要等咳了三周才去看診，以免造成遺憾。」

此外，女性乳癌發生年齡的中位數雖然是五十五歲，但是三十～四十歲所佔比例亦有增加，自我篩檢更不容忽視。

臺北醫學大學附設醫院放射腫瘤科主治醫師呂隆昇表示，二十五～五十歲年輕族群癌症風險意識提高，則可望提高治癒率，因為「比起六十～七十歲的罹癌患者，不論是晚期癌症或難以根治的癌症的治癒率都來得高」。他強調國外已將青少年和年輕成人的癌症防治視為重要議題，因為年輕族群有更長的人生要走，不僅花費的照顧資源比年長者高，支持系統也較弱；而根治後存活，也可能因部分身體機能喪失，長期的生活問題也較多。

台灣癌症基金會癌友服務組主任游懿群，曾協助過最年輕的癌患是一位才十九歲的高中生，她感慨地說起這個年輕人第一次治療後的分享「因爲沒及早做好準備，現在已經被列入高危險群而無法投保。」言談中盡是無奈與無助。沒想到今年他又被發現得了第二個癌症血癌，衝擊之大不言可喻，年輕族群真的要提早具備健康觀念和儲備保險。富邦產險個人保險商品部資深經理謝坤成也指出一項統計數據顯示，罹癌年齡已往前縮短十六年，且每四分四十二秒就有一人罹癌，癌症時鐘年年快轉且年輕化，民眾更須超前部署癌症險。

癌症慢性病化

治癌也有抗藥性

世界衛生組織於十幾年前重新定義癌症為「一種慢性病」，呂隆昇補充說明，由於醫療技術進步，有的能根治，有的獲得長期控制，這些都稱為「癌症存活者」。

「但癌症慢性化要看是哪一種癌症，」徐培菘以肺癌舉例，由於一經發現就是後期，而第四期的五年存活率不到一○％，如果是第一期開刀切除，存活率約八○％，但有二○％在一年後復發，須再後續治療。

總之，治療技術雖不斷精進，至今仍難擊退高居第一大死因的癌症。誠如呂隆昇所言，「癌症是多種細胞增生的集合，且來自於體質和環境的交互作用；而文明的發展日益複雜，身體的挑戰只會更多。 」

徐培菘也補充，「即使有新藥和新技術的進展，也未必獲得控制，就像高血壓不是只用一種藥就可控制；很多癌症藥物也都有控制期，之後產生的抗藥性，就算改用第二線或第三線藥物，效果也未必如之前好。」

來源：《現代保險雜誌》 383 期

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