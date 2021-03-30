美元升勢不減 人民幣中間價調貶逾200基點 創近4個月新低

市場擔心 Archegos 所面臨保證金違約問題恐持續發酵，並進一步影響金融市場動盪，在避險需求帶動下美元指數創下四個月新高，而週二 (30 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 225 點，1 美元兌 6.5641 人民幣，創去年 12 月 1 日以來新低。

分析指出，Archegos 事件暫時是短期影響美元走升的因素，但以這一波人民幣的貶勢而來看美、歐之間經濟前景的消長才是間接導致人民幣走貶的關鍵。

由於美國疫情的控制逐漸領先歐洲，使得經濟回溫的腳步較歐洲更快。其次，美國的政策刺激力道遠超過其他經濟體，美國經濟恢復向上的彈性最大。最後一點則是在經濟更快速的回升支持下，聯準會政策退出的預期將比歐洲央行等更早。

週二早盤人民幣走勢仍偏向貶值，特別在人民幣中間價公布後，加重離岸人民幣再走貶。截至上午 09:35 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.5802 人民幣，貶值 72 基點，貶幅 0.11%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.5765 人民幣，貶值 65 基點，貶幅 0.1%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

今年 3 月以來，因美元指數快速升值，人民幣兌美元最多回貶逾 1500 基點。而去年 3 月起至 12 月底止，人民幣升值 7900 基點，在這段期間中還出現 7 個月內升值逾 10%，創下最快升值幅度紀錄。

不過市場認為人民幣走貶只是升多回檔，長線來看人民幣升值趨勢沒有改變。但這波人民幣調修可能將持續半年，因為市場已經開始對美國未來出現通膨有所預期，這意味著貨幣政策將緊縮，再加上全球經濟復甦趨勢明朗，均對美元走勢有利。

