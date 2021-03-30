中國公債納富時10/29生效 1500億美元等待進場

週二 (30 日) 富時羅素宣布，將中國公債納入富時世界國債指數(WGBI)，權重為 5.25%，會在未來 36 個月內分階段納入，自今年 10 月 29 日起生效。法人預估將有上兆人民幣的外資湧進中國公債市場。

WGBI 指數目前涵蓋超過 20 個國家，當中以美國、日本和歐洲國家為主，其中日本債券在亞洲各國中的比重最高，截至今年 2 月底日債比重逾 17%。

中國公債相繼在 2019 年和 2020 年納入彭博－巴克萊全球綜合指數和摩根大通 GBI-EM 系列指數。而在 2019～2020 年兩年間，隨著中美利差擴大和人民幣升值，外資對中國公債持有規模成長逾 70%。

中國公債確認納入富時後，中國債券市場已被國際三大主要債券指數納入。

(圖片: AFP)

WGBI 指數作為富時羅素追踪資金量最大的產品，是全球政府債券指數的指標。業內人士指出，成功納入 WGBI 將引導國際主動和被動債券配置資金流入中國債券市場，為中國債市帶來可觀的、持續性的資金流入。

渣打銀行指出，預計今年 10 月起被納入 WGBI 指數後的時間內，中國國債將獲得 1300 億～1560 億美元的被動資金流入，這將有利人民幣匯率走勢。到 2021 年底，外資對中國公債的持有比例可能從 2020 年底的 9.1% 上升到 11.5%～12%。2021 年，國際投資人很可能成為中國公債第二大買家，僅次於中國商業銀行。

另一方面，中國公債還能將 WGBI 的整體殖利率提升，並縮短 duration。由於中國公債 3.09% 的平均殖利率遠高於 WGBI 整體債券 0.52% 的平均殖利率，因此一旦中國公債被納入後，指數的平均殖利率將升至 0.65%，duration 將從目前的 8.77 年縮短至 8.59 年。

