高通反壟斷案FTC撤告 長達4年訴訟終落幕

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 周一 (29 日) 宣布，將撤回對高通 (QCOM-US) 發起的反托辣斯訴訟，且不會請求最高法院對支持高通的聯邦上訴法院裁決進行審查，意味著長達 4 年的訴訟終於落幕。高通周一股價收漲 2.3%。

彭博 (Bloomberg) 報導，FTC 代理主席 Rebecca Kelly Slaughter 在聲明中表示，她認為 FTC 在推翻高通的上訴上面臨重大阻力，並同意一審法院的判決，該判決表示高通被監管機構非法禁止競爭。

Slaughter 表示，她仍然相信地方法院對高通違反反托辣斯法的論點完全正確，上訴法院的判決結果是錯誤的，FTC 和其他執法機構往後應比以往還大膽執法，以防止高科技業濫用涉及智慧財產權。

FTC 於 2017 年首次對高通發起調查，指控其對蘋果 (AAPL-US) 施加不公平的無線晶片專利授權條款。地方法院法官 Lucy Koh 隨後也在 2019 年裁定高通違反反托辣斯法。

不過， Koh 的判決去年 8 月被推翻，高通宣稱其專利授權條款推動手機數據機晶片產業的加速和發展，因此對市場有利。蘋果是高通訴訟案受影響的公司之一，並於法庭上作證高通於授權政策上的要求繁重。

蘋果與高通的數據機晶片糾紛也在去年達成和解，蘋果同意支付高通 45 億至 47 億美元，向高通購買 6 年的 iPhone 和 iPad 數據機晶片授權。