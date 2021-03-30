ABF載板產業處上升周期 外資調高欣興目標價102元

在 5G 需求帶動下，ABF 載板產業仍處上升週期，美系外資最新出爐報告中指出，看好 ABF 強勁上升周期，調高欣興 (3037-TW) 今明年獲利預估，並將評等從原先「劣於大盤表現」調高至「中立」，目標價由 64 元調高到 102 元，對獲利預估也調高 17.3%、13.6%。

美系外資指出，欣興龜山廠火災負面影已經被市場消化，預估不利因素將被 ABF 基板短缺情況抵消，調升欣興今年至後年每股純益預估，分別由 3.84 元、5.28 元及 6.62 元分別調高至 4.51 元、6 元及 7.09 元。

欣興目前受惠載板供需緊張下，已挪不出產能空間給新加入的訂單，欣興每 100 億元的載板資本支出，就可每年創造 50-80 億元的產值。

欣興 2020 年營收 878.93 億元，毛利率 14.6%，年增 0.9 個百分點，稅後純益 54.62 億元，年增 67.54%，每股純益為 3.74 元，擬配發每股 1.4 元現金股利。

另一個美系外資並指出，ABF 載板群族中，看好南電 (8046-TW) 具有更高的 ABF 載板出貨及靈活的定價策略，並將南電納入追蹤個股。