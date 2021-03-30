偉詮電Q2起全產品線漲價最高達2成 客戶訂單下到年底

隨著 8 吋晶圓代工價格續揚，偉詮電 (2436-TW) 證實，為反映成本增加，全產品線包括電源管理晶片 (PMIC)、微控制器 (MCU) 將自 4 月 1 日起全面漲價，漲幅約 10-20%，客戶也買單，訂單能見度直達年底。

偉詮電主力產品為 USB PD 快充晶片，廣泛應用於筆電、手機、遊戲機等，尤其在筆電應用，2019 年 USB PD 在筆電滲透率僅 15-20%，去年已提升至 35%，帶動偉詮電 USB PD 晶片出貨量翻倍，達 1.4 億顆，創下歷史新高。

偉詮電預計，各大筆電品牌導入 USB PD 的意願較過往更積極，今年滲透率將一舉提升至 60% 以上，較去年近倍增，且今年整體筆電出貨量還會再優去年，滲透率、整體市場同步成長下，今年 USB PD 晶片出貨量 2 億顆起跳。

偉詮電 MCU 產品包括 ISP 類神經網路、伺服器智能風扇馬達控制 IC、QR CODE 掃描槍晶片也有不錯進展，受惠兩大產品線帶動，今年整體營收、獲利可望持續成長，續創歷史新高。

此外，由於近期晶圓代工、封測成本上揚，各大電源管理晶片廠也紛紛喊漲，業界平均漲幅約 1-2 成，偉詮電也跟進調漲，預計 4 月 1 日起，產品線包括電源管理晶片、MCU 將全面漲價。