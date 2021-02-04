欣興山鶯廠午間發生火警事故 現場無人員受困

欣興電子 (3037-TW) 今 (4) 日山鶯廠又發生火警工安事故，桃園市警消指出，欣興山鶯廠 2 樓火警發生，且不斷冒出濃煙，但沒有人員受困，現場也沒有儲存危險物品。

桃園市警消指出，欣興電子山鶯廠火警是在 12 點報警，一共派出 25 車、61 人前往灌救。

欣興桃園龜山廠區，去年 10 月 28 日也發生火警的工安事故。