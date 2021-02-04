欣興山鶯廠午間發生火警事故 現場無人員受困

欣興山鶯廠午間發生火警事故 現場無人員受困2021/02/04 12:46鉅亨網記者張欽發 台北欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)Tag欣興火警工安欣興電子 (3037-TW) 今 (4) 日山鶯廠又發生火警工安事故，桃園市警消指出，欣興山鶯廠 2 樓火警發生，且不斷冒出濃煙，但沒有人員受困，現場也沒有儲存危險物品。 桃園市警消指出，欣興電子山鶯廠火警是在 12 點報警，一共派出 25 車、61 人前往灌救。 欣興桃園龜山廠區，去年 10 月 28 日也發生火警的工安事故。 相關個股欣興3037延伸閱讀鼎鑫廠火災影響營收6% 欣興：調度產能支應法人回補欣興、景碩 ABF載板風雲再起？ABF載板需求高 美系外資重申欣興買進評等 目標價上看155元HDI及ABF載板稼動率高 欣興Q3營收230億元創新高〈熱門股〉欣興三大法人周買6.63萬張 站回所有均線欣興桃園龜山廠下午傳火警 火勢延燒逾一個小時仍未獲控制外資轉賣為買持續買進面板三雄 三大法人同步賣超欣興〈熱門股〉欣興獲三大法人加碼3.08萬張 周漲近5%投信大買近35億元 創近13年來單日買超最大 加碼鴻海、欣興〈熱門股〉欣興獲外資大舉回補持股 股價重返百元