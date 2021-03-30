疫情趨緩 財政部拍板5月報稅期恢復一個月

財政部今 (30) 日拍板，109 年度綜所稅申報期限將恢復過往的一個月期限，申報期間將從今年 5 月 1 日到 31 日止，民眾可多加利用網路或手機申報。

去年因應新冠肺炎的防疫需求，降低因報稅形成的群聚人潮，財政部破例將報稅期延長為 2 個月，外界關注，今年報稅期間是否仍將維持 2 個月不變。

財政部表示，去 (109) 年因疫情影響，為降低民眾於申報期間前往國稅局之群聚風險，因此將所得稅結算申報期間延長為 2 個月，但考量目前我疫情趨緩，且今年綜合所得稅結算申報方式多元，同時新增手機報稅及行動電話認證 2 項服務，紓解報稅期間至國稅局申報人潮，經審慎評估，今年所得稅結算申報維持法定申報期限 1 個月。

財政部表示，民眾可利用手機連上該部電子申報繳稅服務網站辦理申報，或是以行動電話號碼、國民身分證統一編號及健保卡卡號為通行碼 (行動電話認證機制)，快速登入網路申報系統 (含手機報稅) 辦理申報。

此外，各地區國稅局也有提供稅額試算及網路申報服務，民眾也可在四大超商的 Kiosk 多媒體資訊機列印查詢碼及補印稅額試算繳納單，不必跑國稅局也能完成報稅。