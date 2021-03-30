美元兌日圓突破110關卡 寫1年以來新高

亞洲周二 (30 日) 交易時段，美元兌日圓升上 1 年高點，突破 110 心理關卡，因疫苗接種加速，以及美國採取進一步大規模刺激措施，引發了通貨膨脹擔憂。

美元兌日圓由東京清晨的 109.75，到下午 3 時之後升至 110.01，為 1 年以來的新高。美國長債利率的攀升，推動了這一匯率。在突破疫情期間的 110 心理關卡之後，一些交易員已經開始將 112 看作了匯率的下一個目標。

部分原因在於 110 不僅是關鍵心理關卡，也是美元兌日圓 4 年下降趨勢線中，一個技術阻力點，一旦被有效突破，匯率便有望進一步上行。

RBC Capital Markets 駐香港亞洲外匯策略主管 Alvin T. Tan 認為，美債殖利率再度走高以及風險人氣日漸提升，對於日圓是不利因素，「美元 / 日圓一旦突破 110，那麼下一個技術阻力位將是 112。」

墨爾本外匯經紀商 Pepperstone Markets Ltd 研究主管 Chris Weston 表示，較短天期債券的殖利率也在上升，這將使美元保持上漲動力。

美元指數周一徘徊在 4 個半月高點 92.964 附近，Westpac 在最新的報告中說，美元指數突破 93 只是時間問題，並且可能進一步測試去年第 3 季的 94.5 高點。