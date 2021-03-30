儘管面臨防疫封鎖限制 法國3月份消費者信心意外增長

根據法國統計局 (INSEE) 在週二 (30 日) 公布的最新數據顯示，儘管法國大部分地區仍處在防疫封鎖限制下，法國今年 3 月份消費者信心仍意外出現增長。

數據顯示，法國 3 月份消費者信心指數升至 94，高於 2 月的 91，也高於市場預期的 91，創下 12 月以來的新高水平。

在上周法國每日平均新確診案例激增至 2.5 萬例以上，是去年 11 月以來首次突破該水準，由於擔心第三波疫情爆發，法國宣布巴黎和北部地區將封城一個月，不過學校和超市將保持開放。

法國總理 Jean Castex 表示，爆發第三波疫情的可能性正在升高。根據公衛當局，巴黎情況最危急，目前緊急加護病房有 1200 名病患，比去年 11 月第二波疫情的高峰還多。

儘管新費者信心有所提高，但是多數家庭表示，更願意節省或儲蓄，而不是進行消費。數據顯示，法國家庭儲蓄意願創下有紀錄以來新高。由於防疫封鎖限制，民眾無法到商店、飯店等場所消費，家庭積累了巨額的儲蓄，法國央行預估，到年底時法國家庭儲蓄將達到 1650 億歐元 (1940 億美元)，約佔國內生產總值 (GDP) 的 8%。

相較於美國施打進度，疫苗進度出現延後恐使歐盟預定在夏季結束前成年人接種率達 70% 的目標面臨挑戰，且可能會拖累歐洲的經濟復甦進度。Spahn 也警告，歐洲目前沒有足夠的疫苗來預防潛在第三波疫情爆發。