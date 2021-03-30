〈英業達法說〉今年筆電、伺服器看增雙位數 智慧裝置可望恢復成長

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (30) 日召開法說，展望今年，總經理巫永財表示，筆電、伺服器需求仍強，短期零組件吃緊，但今年出貨均可望雙位數成長，智慧裝置經過調整後也正向看待，樂觀看待今年營運再優去年。

英業達去年在遠距商機爆發下，整體筆電、個人電腦需求強勁，營收占比突破 50%，伺服器則降至約 37%，智慧裝置也受去年調整，比重下滑至約 7%。

巫永財表示，今年筆電需求仍強，根據研調機構調查，今年仍可望有 15% 成長，英業達今年筆電出貨也可保持成長，伺服器方面，今年首季已成長 10-15%，看好全年雙位數表現。

巫永財指出，目前來看，伺服器上下半年營收比重為 45:55，其中，企業伺服器成長則較為持平，雲端資料中心、HPC 需求則可望雙位數增加，目前英業達在企業、資料中心比重約各半。

智慧裝置方面，英華達總經理何代水指出，去年智慧裝置歷經調整、產線移轉，是最難過的時候，看好今年在各產品布局、產線移轉下，營運逐步好轉、做出貢獻，今年除上海、南京、南昌廠區外，也將新增馬來西亞檳城、台北四個廠等，其中，馬來西亞檳城廠預計下個月投產，計畫將受關稅影響產品全數移往檳城廠生產。

何代水進一步表示，今年營運主力將放在智慧家居、智慧音箱、會議音響、5G IoT 產品上，其他還包含電競產品、空氣清淨機、智慧穿戴、TWS 耳機等，逐步將各產品線獨立分隔出來，可望優化整體產品組合。