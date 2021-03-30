外資質疑營運成效 東元董座：董事會名單將出爐盼符合期待

電機大廠東元 (1504-TW) 今 (30) 日舉行線上法說，對於有持股 5% 的外資擔憂現有經營團隊績效，對此，董事長邱純枝回應，公司去年面臨疫情衝擊，但獲利、股利均寫下過去 6 年新高，經營團隊努力創造績效，此外，董事會名單近期將出爐，期待未來績效能符合股東期待。

外資股東 Silchester 今日發表聲明，表態支持東元董事候選人黃育仁，並提到，東元需要簡化商業投資，聚焦在核心業務，且股東權益報酬率表現普通，截至目前為止，現有經營團隊表現不令人滿意。

對於外資看法，邱純枝指出，站在經營層角度來看，將持續與各股東溝通，此外，董事會推薦名單很快出爐，且期待能帶來績效，不過現有東元經營團隊持續努力最好績效表現，尤其去年受到疫情衝擊，獲利、股利政策寫過去 6 年來新高。

另外，過去股東持續關注的資產活化也有大進展，其中，新莊廠已與冠德建設協議合建，預計 2022 年都更核定、2028 年完工，將規劃開發為生物科技、AI 及資通的複合式園區，估資產增值超過百億元；松江大樓依據都市危險及老舊健植物加速重建條例申請重建，預計今年底前拆屋重建，規劃為全棟租用的商辦大樓。

對於東元投資多個事業，邱純枝表示，事實上，東元多角化、國際化的營運策略方向很常被問到，其中，國際化策略應不會被質疑正當性，各界有不同想法，不過多角化經營沒有絕對的對錯，主要是個事業體能獨立管理與產生利潤，並讓所屬公司營運成果符合投資人期待。