東元邀黃育仁進行對話 共商加速公司發展

東元 (1504-TW) 近期經營權風波不斷，公司今 (26) 日發出公開聲明，目前營運一切正常，未受到股東紛爭影響，並誠擎邀請黃育仁進行對話，共商如何加速實現東元發展。

東元表示，公司歷經 65 年大風大浪和各種不安動盪，經營始終保持穩定，在股東紛擾之際，經營團隊承諾將全力維護營運正常，預期今年獲利將延續去年態勢，預估本季可維持成長動能。

東元指出，經營團隊佈局智慧製造、智慧綠能、智慧城市等相關技術發展，傳統馬達應用必須轉型，如伺服、永磁馬達、車用馬達都符合 ESG 的企業發展願景，尤其，電動車動力系統投入大量資源發展產品和機電整合方案，爭取商用載具、乘用車、國內外車廠和系統廠商的合作商機，並全力發展大容量高壓的馬達驅動系統，應用於電動巴士動力。

至於集團會長黃茂雄在公司角色，東元指出，對於經營團隊而言是「前輩」，對於主管的工作而言，是個可以挖掘、諮詢資訊的對象，並敬重黃茂雄擁有數十年的工商業歷練和專業累積，對公司的確有影響力，但是對各專業領域的決策，早已經少有干涉。

東元呼籲， 盼股東之間對話能夠理性節制，以免造成社會對公司的誤解，此外，黃育仁近日提出的革新見解，也與公司團隊目前的經營方向一致，因此，誠擎地邀請黃育仁進行對話，共商如何加速實現東元的遠大發展。