大同出售子公司予大亞 處分利益9.38億元

大同 (2371-TW) 日前決議出售子公司志光能源與台南太陽能案場後，今 (30) 日與大亞 (1609-TW) 子公司大亞綠能科技宣布，舉行締約儀式，大同將台南三股子段漁電共生案場交給大亞綠能主導建置，待公平交易委員會結合申報後進行交割，處分利益約 9.38 億元，將挹注今年獲利成長。

台南三股子段漁電共生案場，原為大同與台鹽綠能公司共同開發，未來將由大亞綠能科技主導案場建置作業，大同則提供升壓站設備，台鹽綠能公司參與升壓站工程，大同永旭及聚恆科技共同提供維運服務。

大同董事長盧明光表示，大同整合機電系統專業持續發展太陽能，公司長期投入綠能產業並已持有 100MW，在積極佈局綠能產業同時，也同步考量集團其他事業規劃及股東權益，做出最佳策略藍圖，大同經營團隊會將資金活絡再投資，以迎接台灣太陽能市場的蓬勃成長。

大同表示，因應政府規劃 2025 年太陽光電 20GW 設置目標，大同集團累計太陽能電廠總取案量超過 500MW，建置實績超過 160MW，其中 100MW 由大同持有，其他案場則依型態由集團旗下 SPV 公司持有，再按建置進度尋找商業夥伴合作。