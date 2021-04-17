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〈美股盤後〉美未列台灣匯率操縱國 道瓊標普再締新高

鉅亨網編譯羅昀玫
美未列台灣匯率操縱國 道瓊標普再締新高。(圖片：AFP)
美未列台灣匯率操縱國 道瓊標普再締新高。(圖片：AFP)
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美股盤後標普那指費半道瓊新冠疫情病毒疫苗拜登美國日本中國台灣

週五 (16 日) 美日峰會登場，美未列台灣匯率操縱國，拜登政府宣布將斥資 17 億美元追蹤新冠變種病毒，美國新屋開工數升至 2006 年以來最高，摩根士丹利財報超預期，四大指數僅費半收低，道瓊、標普兩大指數齊刷歷史新高。

標普、道瓊本週漲幅逾 1%，週線連續 4 週收紅，那指週漲幅也逾 1%，連續第三週收紅。

美國總統拜登和日本首相菅義偉週五開始舉行峰會，成為拜登上任以來首位面對面會見的領袖，討論包括人權、台灣和供應鏈在內的問題。

美國財政部週五發布匯率報告，台灣達到「匯率操縱國」三項標準，但仍無足夠證據可以做成操縱匯率的判定。

地緣政治方面，為了反擊拜登政府祭出的一系列制裁，週五俄羅斯宣布，將驅逐 10 名美國外交官，稍晚還將公布一份黑名單，包括對 8 名美國官員祭出制裁。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.39 億例，死亡數突破 299 萬例，美國累計確診超過 3156 萬例，累計死亡數超過 56.6 萬。

週五 (16 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 164.68 點，或 0.48%，收 34,200.67 點。
  • 標普 500 指數上漲 15.05 點，或 0.36%，收 4,185.47 點。
  • 那斯達克指數上漲 13.58 點，或 0.10%，收 14,052.34 點。
  • 費城半導體指數下跌 18.25 點，或 0.56%，收 3,253.08 點。
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標普 11 大板塊僅能源、資訊科技  2 大板塊收黑，材料、公用事業、非必需消費品板塊領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.25%；臉書 (FB-US) 下跌 0.53%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.60%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.48%。

道瓊成分股多收高。家得寶 (HD-US) 上漲 1.67%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.25%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.12%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.74%；高盛 (GS-US) 上漲 1.17%；波音 (BA-US) 下跌 1.20%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 0.78%。

費半成分股多收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.51%；美光 (MU-US) 上漲 0.43%；AMD (AMD-US) 下跌 1.04%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.42%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.39%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.27%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.42%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.71%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.47%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.25% 至每股 134.16 美元。蘋果斥資 2 億美元推 Restore Fund 基金，作為碳移除計畫，投資林地以減少大氣中的二氧化碳，同時為投資者帶來財務回報。

思科 (CSSO-US) 上漲 2.25%。投行 Wolfe Research 將思科股票升至「跑贏大盤」，研判思科 IT 支出回升、軟體銷售組合的增加以及超大規模市場的發展，使該公司處於近年來最好的位置。

摩根士丹利 (MS-US) 下跌 2.76% 至每股 78.59 美元。該公司第一季財報整體表現超越市場預期，但遭到避險基金 Archegos Capital 融資斷頭波及，虧損 9.11 億美元

經濟數據

  • 美國 3 月新屋開工年化總數報 173.9 萬戶，預期 160 萬戶，前值自 142.1 萬戶上調至 145.7 萬戶
  • 美國 3 月新屋開工月增率報 19.4％，預期 12.6%，前值自 - 10.3% 下修至 - 11.3%
  • 美國 3 月營建許可總數報 176.6 萬戶，預期 175 萬戶，前值自 168.2 萬戶上調至 172 萬戶
  • 美國 3 月營建許可月增率報 2.7％，預期 1.7%，前值自 - 10.8% 上修至 - 8.8%
  • 美國 4 月密大消費者信心初值報 86.5，預期 89.0，前值 84.9

華爾街分析

美日峰會週五登場。戰略與國際研究中心高級研究員 Nicholas Szechenyi 表示，美日兩國意識到該地區最大的挑戰是與中國戰略競爭，所以問題焦點在於，美國和日本將如何調整其戰略，來和中國打交道。

聯準會 (Fed) 理事長華勒 (Christopher Waller) 週五表示，美國經濟將開始起飛，但還沒有理由開始緊縮貨幣政策。DWS Group 美洲交易主管 George Catrambone 稱，每個人都在考慮 Fed 開始升息之前，市場能跑多遠。

標普最近幾周的強勁表現使其年初至今的漲幅超過 11%。週期股表現是今年大贏家，能源和金融領漲。

富國銀行經濟學家 Azhar Iqbal  在一份報告中表示，除了具有歷史意義的財政刺激措施和不斷改善的公衛狀況之外，投資人風險胃口大開，也增強對未來幾個月經濟活動進一步改善的期望。」

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