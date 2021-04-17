〈美股盤後〉美未列台灣匯率操縱國 道瓊標普再締新高

週五 (16 日) 美日峰會登場，美未列台灣匯率操縱國，拜登政府宣布將斥資 17 億美元追蹤新冠變種病毒，美國新屋開工數升至 2006 年以來最高，摩根士丹利財報超預期，四大指數僅費半收低，道瓊、標普兩大指數齊刷歷史新高。

標普、道瓊本週漲幅逾 1%，週線連續 4 週收紅，那指週漲幅也逾 1%，連續第三週收紅。

美國總統拜登和日本首相菅義偉週五開始舉行峰會，成為拜登上任以來首位面對面會見的領袖，討論包括人權、台灣和供應鏈在內的問題。

美國財政部週五發布匯率報告，台灣達到「匯率操縱國」三項標準，但仍無足夠證據可以做成操縱匯率的判定。

地緣政治方面，為了反擊拜登政府祭出的一系列制裁，週五俄羅斯宣布，將驅逐 10 名美國外交官，稍晚還將公布一份黑名單，包括對 8 名美國官員祭出制裁。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.39 億例，死亡數突破 299 萬例，美國累計確診超過 3156 萬例，累計死亡數超過 56.6 萬。

週五 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 164.68 點，或 0.48%，收 34,200.67 點。

標普 500 指數上漲 15.05 點，或 0.36%，收 4,185.47 點。

那斯達克指數上漲 13.58 點，或 0.10%，收 14,052.34 點。

費城半導體指數下跌 18.25 點，或 0.56%，收 3,253.08 點。

標普 11 大板塊僅能源、資訊科技 2 大板塊收黑，材料、公用事業、非必需消費品板塊領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.25%；臉書 (FB-US) 下跌 0.53%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.60%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.48%。

道瓊成分股多收高。家得寶 (HD-US) 上漲 1.67%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.25%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.12%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.74%；高盛 (GS-US) 上漲 1.17%；波音 (BA-US) 下跌 1.20%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 0.78%。

費半成分股多收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.51%；美光 (MU-US) 上漲 0.43%；AMD (AMD-US) 下跌 1.04%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.42%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.39%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.27%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.42%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.71%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.47%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.25% 至每股 134.16 美元。蘋果斥資 2 億美元推 Restore Fund 基金，作為碳移除計畫，投資林地以減少大氣中的二氧化碳，同時為投資者帶來財務回報。

思科 (CSSO-US) 上漲 2.25%。投行 Wolfe Research 將思科股票升至「跑贏大盤」，研判思科 IT 支出回升、軟體銷售組合的增加以及超大規模市場的發展，使該公司處於近年來最好的位置。

摩根士丹利 (MS-US) 下跌 2.76% 至每股 78.59 美元。該公司第一季財報整體表現超越市場預期，但遭到避險基金 Archegos Capital 融資斷頭波及，虧損 9.11 億美元。

經濟數據

美國 3 月新屋開工年化總數報 173.9 萬戶，預期 160 萬戶，前值自 142.1 萬戶上調至 145.7 萬戶

美國 3 月新屋開工月增率報 19.4％，預期 12.6%，前值自 - 10.3% 下修至 - 11.3%

美國 3 月營建許可總數報 176.6 萬戶，預期 175 萬戶，前值自 168.2 萬戶上調至 172 萬戶

美國 3 月營建許可月增率報 2.7％，預期 1.7%，前值自 - 10.8% 上修至 - 8.8%

美國 4 月密大消費者信心初值報 86.5，預期 89.0，前值 84.9

華爾街分析

美日峰會週五登場。戰略與國際研究中心高級研究員 Nicholas Szechenyi 表示，美日兩國意識到該地區最大的挑戰是與中國戰略競爭，所以問題焦點在於，美國和日本將如何調整其戰略，來和中國打交道。

聯準會 (Fed) 理事長華勒 (Christopher Waller) 週五表示，美國經濟將開始起飛，但還沒有理由開始緊縮貨幣政策。DWS Group 美洲交易主管 George Catrambone 稱，每個人都在考慮 Fed 開始升息之前，市場能跑多遠。

標普最近幾周的強勁表現使其年初至今的漲幅超過 11%。週期股表現是今年大贏家，能源和金融領漲。

富國銀行經濟學家 Azhar Iqbal 在一份報告中表示，除了具有歷史意義的財政刺激措施和不斷改善的公衛狀況之外，投資人風險胃口大開，也增強對未來幾個月經濟活動進一步改善的期望。」