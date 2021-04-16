牛津研究：輝瑞、Moderna、AZ疫苗都有「罕見血栓」副作用

牛津大學週四 (15 日) 發布的一項最新研究顯示，輝瑞、Moderna 的新冠疫苗跟阿斯特捷利康疫苗 (AZ 疫苗) 一樣，接種後都出現罕見腦血栓案例。

阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 疫苗近期於多國傳出多例血栓反映後，歐洲多個國家宣布暫停施打，上週歐洲藥物管理局 (EMA) 公佈最新評估結果，阿斯特捷利康疫苗 (AZ 疫苗) 與罕見血栓「可能」有關。

輝瑞、Moderna 、AZ 疫苗都出現罕見腦血栓的案例 (圖片：AFP)

丹麥週三 (14 日) 更開出第一槍，成為全球首個全面停用 AZ 疫苗的國家。AZ 疫苗的安全性備受質疑同時，週四 (15 日) 牛津大學的一項最新研究顯示，輝瑞疫苗、Moderna 疫苗、AZ 疫苗出現罕見腦血栓的機率大致相同。

在接受輝瑞或 Moderna 疫苗後，每 100 萬人中就有 4 人經歷腦血栓症狀，AZ 疫苗受試者中，每 100 萬人中就有 5 人出現腦血栓症狀。

新冠肺炎患者得到腦血栓副作用的風險要比接種疫苗的人還要高得多，即每 100 萬人中就有 39 例出現腦血栓。

儘管本研究並未將嬌生疫苗納入，但美國食品藥物管理局 (FDA) 與疾病管制與預防中心 (CDC) 基於血栓的疑慮，已要求各州暫停使用嬌生新冠疫苗，嬌生宣布將停供歐盟疫苗。CDC 週三更召開緊急會議，決議無限期延長暫停嬌生疫苗接種的時間。

美國 CDC 無限期延長暫停嬌生疫苗接種的時間 (圖片：AFP)

截稿前，週四美股午盤時段，Moderna (MRNA-US) 下跌 1.76%，輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.31%，嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.01%，阿斯特捷利康 (AZN-US) 上漲 2.22%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.38 億例，死亡數突破 297 萬例，美國累計確診超過 3143 萬例，累計死亡數超過 56.4 萬。