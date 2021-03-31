〈美股熱門股〉特斯拉漲近4% Chewy財報利多漲逾10% Illumina收購失利慘跌

特斯拉勁揚 3.98%

特斯拉 (TSLA-US) 近期拿下 200 萬美元合約，向美國提供 10 輛電動半卡車與 2 個「Megacharger」充電樁，周二（30 日）股價勁揚 3.98%，收 635.62 美元。

據南韓朝鮮日報（Chosun Ilbo）報導，特斯拉和豐田汽車將共同研發一款小型電動 SUV 平台，該合作案自去年底開始討論，目前已近完成階段，特斯拉負責電控系統與車用軟體，豐田打算提供車輛平台。不過目前兩家車商拒絕回應此消息。

Chewy 盤後股價漲逾 10%

線上寵物用品零售商 Chewy(CHWY-US) 在周二公布去年第四季首度獲利的財報佳績後，盤後股價飆漲逾 10% 至每股 88.80 美元。

拜疫情所賜，Chewy 寵物電子商務成長顯著，第四季營收（截至去年 1 月 31 日）報 20.4 億美元，EPS 為 0.5 美元，分別優於 Refinitiv 分析師預估的營收 19.6 億美元與 EPS 負 0.1 美元。Chewy 第四季毛利率為 27%，較去年同期增加 300 個基點。

Illumina 去年 10 月以來最大跌幅

生物科技公司 Illumina(ILMN-US) 收購癌症檢測儀器製造商 GRAIL 失利，周二股價重挫 6.59%，收 368.96， 創去年 10 月以來最大跌幅。

美國聯邦貿易委員會（FTC）周二聲明，將阻止 Illumina 以 71 億美元收購比爾．蓋茲與貝佐斯投資的 GRAIL，因有壟斷美國早期癌症檢測新創領域之虞，且可能使檢測費用更加昂貴。