近半年最難抽的生技股 長聖中籤率0.54%

細胞治療廠長聖 (6172-TE) 預計 1 月 8 日掛牌上櫃，長聖為台灣通過最多特管辦法案件的廠商，上櫃前以現增辦理公開申購，1105 張新股共吸引 20.27 萬筆參與申購，中籤率 0.54%，是繼軒郁 (6703-TW) 後近半年最難抽的生技股之一。

長聖此次新股上櫃公開承銷價為 138 元，以今日盤中均價 187.1 元相比，價差約 49.1 元，等於抽中一張現賺近 5 萬元。

長聖經由中央研究院、交通大學和中國醫藥大學專屬授權，有多項細胞療法技術，並具備三間細胞製備廠，是今年首家以細胞療法為主要業務上櫃公司。

自政府啟動特管辦法後，成為長聖營運主要動能，長聖共 5 個產品申請特管辦法，目前已通過 4 項，最後一項也預計今年底有望取得審查，除通過項目為台灣生技廠最多外，公司也與 8 家醫院合作、拿下 17 件核准案件，收案數達 138 位，四大營運動能有望帶動今年全年營運損平。

長聖透過旗下技術平台開發出臍帶間質幹細胞 UMSC01，目前共有三大適應症，分別為急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與新冠肺炎。其中，急性心肌梗塞一期臨床試驗已收完 8 名患者、新冠肺炎則主要治療重症患者，並獲得美國 FDA 許可，可啟動臨床一 / 二期試驗。