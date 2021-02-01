科技股帶頭衝 恆生科技指大漲3%

美股上周五收黑，周一 (1 日) 美股期貨盤仍表現低迷，不過港股早盤在科技類股騰訊、美團大漲的領軍之下，恆指開高走高，恆生科技指數更一度大漲逾 3%。

資料來源: 鉅亨網

中國統計局與財新媒體接連公布 1 月份中國製造業 PMI，前者數據為 51.3、後者達 51.5，均較前一個月下滑，且不如預期，但市場未有太多負面反映。

此外，中國人行今 (1) 日一反近期持續向市場回收流動性的趨勢，釋出近 1000 億人民幣的活水，中國銀行間隔夜拆款利率急跌。A 股在此刺激之下，上證保持在平盤之上震盪，至於深證與創業板指漲勢較強，後者更上揚逾 1%。

由於原物料價格在中國報價大漲，帶動恆指黃金及原物料類股漲勢最強，漲幅逼近 4%，其次則是鐘表、醫療兩大類股群。

恒生科技指數方面則保持今年以來強勢格局，截至上午 11:30 止，成份股中漲幅最高者為手遊概念的心動公司 (2400-HK)，大漲 15%；其次則是閱文集團(772-HK) 的勁揚 7.2%、排名第三則是美團 (3690-HK) 的大漲 6.2%。

權值股騰訊 (700-HK) 則是勁揚 4.8%，華虹半導體則大漲 3.9%，至於在美國提起訴訟的小米 (1810-HK) 則是小漲 0.2%，而即將在明 (2) 日公布財報的阿里巴巴 (9988-HK) 逆勢下滑 0.4%。

前近狂飆的新能源概念出現回檔，多數跌幅介於 3.5%～12% 之間，保利協鑫能源 (3800-HK) 重挫 7.5%、協鑫新能源大跌 8%、北控清潔能源大跌 3.6%。