晶片短缺衝擊　今年前兩月中國汽車業最高減產8%

週三 (31 日) 中國官媒證券時報報導，中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示，短期來看汽車晶片的不足，是市場供需不平衡的問題。而 2021 年 1～2 月，因晶片短缺問題，造成中國車廠減產 5%～8%。

李邵華預計在未來半年甚至 9 個月的時間內，晶片生產配置不當和汽車晶片供需不平衡問題還會持續存在，預計到今年第三季左右，才有可能進入到一個新的供需平衡階段。

他稱目前車廠均在努力調整晶片短缺車型的生產計劃，以保證汽車產量不受影響或減輕影響。預計 2021 年汽車產銷會呈現前低後高的態勢，下半年產銷量將隨著晶片短缺的舒緩得到提升。

李邵華分析中國汽車晶片產品面臨著以下問題，包含標準體系和驗證方式的缺陷；核心零組件企業的缺陷；車用級晶片技術門檻高，導致企業難打進供應體系等。

他認為長期而言，這是中國汽車產業鏈自給自足的關鍵問題點，產業界要高度重視，加速推動中國汽車產業鏈達到自主可控。

他表示汽車晶片項目成長周期很長，從組建到獲利至少需要十年時間，因此需要政府在政策支持給予足夠的時間，以保證相關投資和產業發展的可持續性。

同時他強調發展國產晶片並非意味著要禁止引進外國競商，反而政府還需要進一步擴大外企在中國設廠，鼓勵國際半導體大廠在中國投資，使得中國汽車晶片供應鏈體系更完整。

