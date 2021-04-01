化工巨獸誕生！中化集團與中國化工兩大巨頭獲准合併

週三 (31 日) 晚間，中國國務院批准中化集團與中國化工實施的聯合重組，新設由國務院國有資產監督管理委員會代表國務院履行出資人職責的新公司，中化集團和中國化工整體劃入新公司。

中化集團和中國化工聲明提到，此次聯合重組並組建新公司將打造一個綜合性化工集團，優化企業資源配置，形成產業鏈的有機協同互補，增強科技研發和創新能力，展現企業活力。

本次重組後，新公司涵蓋生命科學、材料科學、基礎化工、環境科學、橡膠輪胎、機械裝備、城市運營、產業金融等業務領域，控股股東和實際控制人未發生變化。

2020 年《財富》世界 500 強排行榜中，中化集團位列第 109 位，中國化工位於第 164 位。

截至 2019 年 12 月底，中化集團資產總額達到 5,643 億人民幣，中國化工的資產總額為 8,439 億人民幣。中國化工行業的兩大巨頭合併後，資產總額將超過 1.4 兆人民幣。

陸媒分析報導，全球最大的化工市場誕生全球最強大的化工企業，有著宏大的外溢效應，那就是中國對國際化工市場的話語權和引導力將大大增強，一帶一路沿線中國化工企業的好戲還在後頭