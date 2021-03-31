〈藥華藥仲裁案〉撤仲聲請遭駁回 向德國最高法院提上訴

藥華藥 (6446-TW) 與歐洲合作夥伴 AOP 間的仲裁案持續延燒，上周德國法蘭克福高等法院駁回藥華藥的撤仲聲請，藥華藥今 (31) 日公告，已委請律師向德國最高法院提出上訴。

藥華藥、AOP 雙方對於治療真性多紅血球症 (PV) 新藥在臨床試驗、藥證、供貨上出現分歧，並延伸出仲裁案。去年 10 月藥華藥被判定需支付 AOP1.42 億歐元、約新台幣 48 億元；藥華藥為維護公司權益及反制 AOP，去年 11 月向德國法蘭克福高等法院提出撤銷仲裁案。

德國法蘭克福高等法院本月作出宣示，駁回藥華藥的撤仲聲請；藥華藥則委請律師於德國時間 3 月 30 日向德國聯邦最高法院提出上訴，並強調，此事對公司財務業務尚無重大影響。

回顧雙方仲裁案，藥華藥 2009 年與 AOP 簽訂 30 年授權合約，把自行開發的 P1101 授權給 AOP，依照合約，藥華藥負責藥品製造，AOP 則負責臨床試驗、藥證申請及取得藥證後行銷權利，授權地區包括美國及歐洲。

藥華藥認為，AOP 後續未依合約提供臨床資料，2017 年底向 AOP 終止合約；AOP 則在 2018 年 4 月向國際商會提出仲裁，主張合約仍然有效，要求 4.81 億歐元賠償，後續依據仲裁結果，藥華藥與 AOP 的授權合約依然有效；藥華藥應支付 AOP 約 1.42 億歐元及基礎利率外加 5% 計算利息。